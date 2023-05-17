9 saatlik yemin maratonu

Seçim takvimine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime ilişkin kesin sonuçları 19 Mayıs’ta açıklayacak. Seçim Kanunu’na göre ise Meclis Genel Kurulu çağrısız olarak kesin sonuçlar ilanını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te toplanacak. Bu duruma göre Genel Kurul, 23 Mayıs Salı günü açılacak. Meclis’in ilk gündemi yemin töreni olacak.

Meclis’in ilk oturumunu en yaşlı üye yönetecek. Meclis’te 75 yaşında olan üç üye en yaşlı üye sıfatını paylaşıyor. 1 Ocak 1948 doğumlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçici başkanlığa sıcak bakmadığı ifade ediliyor. 21 Eylül 1948 doğumlu Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile 22 Kasım 1948 doğumlu CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de geçici olarak başkanlık koltuğuna oturabilecek. Yemin töreni takip eden günlerde Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Adaylar, başvurularını 5 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yapacak. Ancak başkanlık seçiminin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasından ötürü, ötelenmesi bekleniyor.