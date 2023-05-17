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Seçim

9 saatlik yemin maratonu

14 Mayıs’ta milletvekili seçimi ile yenilenen TBMM’nin 28’inci Yasama Dönemi, yemin töreni ile işlemeye başlayacak.

Uğur Duyan
04:00 . 17/05/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Mecliste sandalye dağılımı.

Mecliste sandalye dağılımı.

Seçim takvimine göre Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçime ilişkin kesin sonuçları 19 Mayıs’ta açıklayacak. Seçim Kanunu’na göre ise Meclis Genel Kurulu çağrısız olarak kesin sonuçlar ilanını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te toplanacak. Bu duruma göre Genel Kurul, 23 Mayıs Salı günü açılacak. Meclis’in ilk gündemi yemin töreni olacak.

ALFABETİK SIRAYLA

İlk oturumda milletvekilleri yemin ederek resmen göreve başlamış olacak. Yeni dönemin milletvekilleri alfabetik sırayla, seçim çevresi ve isimlerine göre kürsüye gelerek yemin metnini okuyacak. Yemin töreninin 9 saat sürmesi bekleniyor.

BAŞKAN SEÇİLECEK

Meclis’in ilk oturumunu en yaşlı üye yönetecek. Meclis’te 75 yaşında olan üç üye en yaşlı üye sıfatını paylaşıyor. 1 Ocak 1948 doğumlu MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçici başkanlığa sıcak bakmadığı ifade ediliyor. 21 Eylül 1948 doğumlu Yeşil Sol Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar ile 22 Kasım 1948 doğumlu CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici de geçici olarak başkanlık koltuğuna oturabilecek. Yemin töreni takip eden günlerde Meclis Başkanı seçimi yapılacak. Adaylar, başvurularını 5 gün içinde Meclis Başkanlığı’na yapacak. Ancak başkanlık seçiminin Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalmasından ötürü, ötelenmesi bekleniyor.



#Seçim
#TBMM
#Milletvekli yemini
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