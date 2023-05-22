Bir gecede faşist kesildiler

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “60 günde bitireceğiz” diyerek sözünü verdiği Defne Devlet Hastanesi’nin açılışını yaptı. Deprem sonrasında Defne’yi ziyaret ettiğinde, ilçenin bir hastaneye ihtiyacı olduğunu görünce çalışmaları başlattıklarına dikkat çeken Erdoğan, “Biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız” dedi. “İşte bir tanesi çıkmış, ‘Üç ayda ne yapıyorsunuz?’ diyor. Eğer sende yüz varsa, eğer karakterin müsaitse, gel Defne Hastanesi'ni gör” diye konuştu.

BİZ AYRIM YAPMAYIZ

“Bizde bunlar gibi akşam yalan, sabah yalan yok” diyen Erdoğan “Bize dediler ‘İşte burada Kılıçdaroğlu 90 oy aldı, siz yüzde 8 aldınız.’ Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu, deprem oldu mu; ölen, yaralanan var mı? Ben yaradılanı yaradandan ötürü severim. Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk, böyle bir şey bizim dinimizde de yok kitabımızda da yok” ifadelerini kullandı.

NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK

Erdoğan, “Temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin ise daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini bile duymadık. Türk siyasetinin, Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Kendisi iş yapmaz ama yapılan işi engellemek için her yola başvurur” diye konuştu.

TÜM HIRSLARINI YÖNELTTİLER

Hastaneye dair bir video izlettiren Erdoğan ‘hizmet siyaseti’ yaptıklarını belirterek şöyle devam etti: “Bu eserleri ve hizmetleri yaparken hiç kimsenin kökenine, inancına, mezhebine, meşrebine bakmadık. Tek kriterimiz bu ülkenin vatandaşı olması, bu milletin bir ferdi olmasıydı. Yeni inşa edeceğimiz konutları, köy evlerini, iş yerlerini planlarken baktığımız tek şey hak sahibi olmaları. Ama maalesef ülkemizde bir kesim var ki bu anlayışın tam tersi bir tavır içinde. Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimlerde deprem bölgesinde bize yüksek oy çıkmasını hazmedemeyenler suları bile kesmişler çadırların. Tüm hırslarını, hınçlarını depremzedelerimize yönelttiler.”

HANİ BUNLAR BAHAR GETİRECEKTİ

“Neler söylüyorlar, ne hakaretler ediyorlar, ne terbiyesizlikler hapıyorlar? Hani bunlar demokrattı, hani bunlar herkesi kucaklayacaktı, hani bunlar bahar getirecekti? Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler, nasıl oldu da bir gecede depremzedelere düşman oldular? Nasıl oldu da bir gecede bahardan kara kışa geçtiler? Çünkü bunların hayatı yalan, dolan, palavra. Seçim gecesi geride olduklarını bile bile ‘Öndeyiz’ diye başladıkları yalanlarının sonu depremzedelere hakarete kadar vardı. Milletim bunlara 14 Mayıs’ta ilk mesajı verdi ama görülen o ki bunlar mesajı yanlış anlamış. İnşallah milletim haftaya pazar bu mesajı tamamlamaya hazır mı? Önümüzdeki dönemde yeni eserlerle sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz.”

Rakibimiz Kılıçdaroğlu değil rehavet

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Defne’deki programının ardından bir diğer deprem bölgesi Gaziantep’e geçti. Erdoğan, buradaki konuşmasında asıl rakiplerinin CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu değil, rehavet olduğunu söyledi. Erdoğan, “Türkiye genelinde 27 milyonu aşkın oyla yüzde 49,5 oranına ulaşmamıza rağmen sistem gereği seçim ikinci tura kaldı. Sizlerden 28 Mayıs’taki ikinci tur seçiminde inşallah tek bir fire bile vermeden sandığa gitmenizi bekliyorum” dedi.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Bizim asıl rakibimiz CHP genel başkanı değil rehavettir, zafer sarhoşluğudur. Ben bu muhteşem katılımda kararlılık görüyorum, azim görüyorum. Pazar günü yapılacak seçimde de rehavete kapılmadan zaferi hep beraber kucaklayacağız. Bay Bay Kemal talimatı nereden alıyor? Kandil’den alıyor. Biz nereden alıyoruz, Allah’tan ve milletimizden alıyoruz. 28 Mayıs’ta sandıklara bir kez daha sahip çıkmaya hazır mıyız? Kendisine 2 milyon 539 bin fark atmamıza rağmen milleti tehdit edercesine masayı yumruklamayı, insanları kandırmaya çalışıyor. Seçim gecesi bizdeki sonuçların aynısı kendi önlerinde olduğu halde sabaha kadar öndeyiz diyerek milleti kandırmaya kalktıklarını unutmadık. Kasetle genel başkan olanın kasetle rakip tehdit edenin seçim gecesi de elbette akıbeti bu olacaktır.”

256 HEKİM OLACAK

Defne Devlet Hastanesi’nin bugün hasta kabulüne başlayacağını duyuran Erdoğan, şöyle konuştu: “Defne Hastanesi ile ilgili kem söz söyleyenleri hepsini de mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik. Gereken donanımları, malzemeleri, her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Tüm odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. 256’sı hekim, bin 44 sağlık çalışanının görv yapacağı hastanemizde En gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunuyor.”

Onlar gibi insanımızı tehdit etmedik

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay 2. Etap Konya Konteyner Kent'te 30 bin vatandaşla bir araya geldi. Siyasi tercihi ne olursa olsun tüm Hataylılara 14 Mayıs seçimleri dolayısıyla teşekkür eden Erdoğan, “Sizler, kendi dipsiz karanlıklarına milletimizi de sürüklemek isteyen koltuk sevdalılarına prim vermediniz. Sizler, insanımızı Kürt, Türk, Nusayri, Sünni diyerek bölmeye çalışan fitne tüccarlarının oyunlarına gelmediniz” diye konuştu.

MİLLETİ SUÇLAMIYORUZ

Erdoğan, “21 yıllık iktidarlarımızda millete tepeden bakanlardan olmadık. Hepsini zaferle kazandığımız 15 seçimin hiçbirinin ardından insanımızı tehdit ve tahkir etmedik. Ayıranlardan, ayrıştıranlardan değil, birleştirenlerden, 85 milyonun tamamını kucaklaştıranlardan olduk” dedi. Nefretin, kinin ve öfkenin diliyle değil, daima kardeşliğin diliyle konuştuklarını, bugün de aynısını yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi: “CHP Genel Başkanı ve onun ardından gidenler gibi milleti suçlamıyoruz. CHP zihniyetinin temsilcileri gibi insanımızı ilzam ve itham etmiyoruz. Biz kimseyi tercihlerinden ötürü aşağılamıyor, hor, hakir görmüyoruz.”

AYRIMCILIK YAPMADIK

“Hele hele depremde yakınlarını kaybetmiş kardeşlerime siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılık yapmak, onları kaldıkları yerlerden kapı dışarı etmek aklımızın köşesinden bile geçmez. Bugüne kadar olduğu gibi yine aziz milletimizin iradesine saygı göstererek, ülkeye ve millete hizmet yolculuğumuza devam ediyoruz. Kabahati seçmende aramak yerine kendimizi sorguluyoruz. Millete parmak sallamak yerine kendi içimize bakıyor, nerede eksiğimiz, hatamız, kusurumuz varsa onu düzeltmeye çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da bu şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz.”

TROLLER NE DERSE DESİN!

Erdoğan, “Ne diyorlardı televizyonlarda? 'Bir daha size yardım mı? Size bir daha yardım falan göndermeyeceğiz.' Kim diyor bunu? CHP'nin trolleri. Ben de diyorum ki bunlar ne derse desin devletiniz burada, AFAD'ımız, Kızılay'ımız burada” ifadelerini kullandı.

Koalisyon bu felaketin altından kalkamazdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Hatay'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemine işaret ederek Bahçeli, “Eğer ülke geçmişte olduğu gibi çok partili koalisyonlarla yönetilmiş olsaydı yani 76 yıl içerisinde 17 koalisyon kurulsa bir o kadar da hükümetler yıkılmış olsaydı, böyle bir büyük felaketin altından kalkmak mümkün değildir. Onun için parlamenter sisteme tekrar dönüş memleketi, felakete sürükleyiştir” dedi. Uluslararası dergilerde yayımlanan yazılara değinen Bahçeli, şunları söyledi: “Amerika'nın çocukları, Hans, Sam, Almanya'nın çocukları, Toni'ler, Coni'ler, Frank'lar, Henry'ler, alayınıza birden sesleniyorum, ne yazarsanız yazın, ne söylerseniz söyleyin, Türkiye'de kiminle işbirliği, ağız birliği yaparsanız yapın Anadolu'nun yiğidi Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı biz sizlere ezdirmeyiz. 28 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı yapmak suretiyle Amerika'ya, Avrupa'nın bazı ülkelerine, orada Türk asıllıyım diye geçinip Almanlığa, Belçika'ya hizmet eden alçaklara, Türkiye'de iş birliği yapanlara milletin bir cevabı olsun.”

Gençlerden en büyük desteği biz aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık” dedi.

Adıyaman Gençlik Buluşması’nda konuşan Erdoğan, “Ülkemizde birileri gençleri hep küçümseyerek, onlara hep karamsarlık aşılayarak kendilerince sizlerle aramızı açmaya çalıştılar. Halbuki biz, siyasi hayatımız boyunca hem gençlerle yol yürümüş, her mücadelemizi onlarla vermiş birisiyiz. Seçimlerde iddia edilenin ve sanılanın aksine gençlerimizden en büyük desteği biz aldık” diye konuştu.Erdoğan, “Gençlerimizden aldığımız enerjiyle üzerine ülkemizin geleceğini inşa edeceğimiz değerleri, deprem bölgesindeki şehirlerimizde kuruyoruz. Bu çerçevede savunma sanayi sektörünün önemli üretim tesislerinin bir kısmını bölgemize getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Adı yalancıya çıkmış birine güvenilmez

“14 Mayıs’ta yarım kalan işimizi 28 Mayıs’ta tamamlamamız gerekiyor” diyen Erdoğan, “Pazar günü karşımızda sadece CHP’nin genel başkanı olacak. FETÖ’cülerle iş tuttuğunu söyleyen birine güven olur mu? Seçimden önce bedava konut vadedip depremzedelerimizi kaldıkları yerden atmaya çalışan birine itibar edilir mi? Benim milletim teröristlerle kol kola gezenlere haftaya pazar yüz vermeyecektir. Adı yalancıya, çarkçıya çıkmış birine asla güvenilmez, ülkenin yönetimi emanet edilmez” ifadelerini kullandı.

Oyumuz Erdoğan’a

Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek vereceklerini açıkladı. Vatan Partisi İstanbul İl Başkan Yardımcısı Uğur Bıçaklıoğlu, “Var olan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. Saflar bu kadar netleşmişken Vatan Partisi tavırsız kalamaz. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz” dedi.

Yedili Masa’ya cevabı vereceğiz

Hatay’daki Konya Konteyner Kent’te düzenlenen programda vatandaşlara hitap eden Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Aziz milletimiz 28 Mayıs’ta firesiz bir şekilde sandığa gidecek. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı’mızı çok açık bir farkla yeniden cumhurbaşkanı seçerek Yedili Masa’ya gereken cevabı verecek. 28 Mayıs’ta devletimiz, milletimiz, yeni nesillerimiz, Hatay, Hataylılar ve bütün deprem bölgesi kazanacak inşallah” dedi.











