Bir gecede faşist kesildiler

Erdoğan, “Temeli atarken ne söz verdiysek yalnızca onu yaptık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin ise daha sonraki günlerde işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini bile duymadık. Türk siyasetinin, Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Kendisi iş yapmaz ama yapılan işi engellemek için her yola başvurur” diye konuştu.

Defne Devlet Hastanesi’nin bugün hasta kabulüne başlayacağını duyuran Erdoğan, şöyle konuştu: “Defne Hastanesi ile ilgili kem söz söyleyenleri hepsini de mahcup ederek hastanemizin inşaatını bitirdik. Gereken donanımları, malzemeleri, her şeyi bitirerek sizlerin karşısına alnımız ak olarak çıktık. Şu anda bu hastanede 11 ameliyathane var. Tüm odaları her an yoğun bakıma dönüştürülebiliyor. 256’sı hekim, bin 44 sağlık çalışanının görv yapacağı hastanemizde En gelişmiş MR ve tomografi cihazları bulunuyor.”