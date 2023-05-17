|
Seçim

CHP Doğu’da masada kaldı

CHP’nin geçmişte etkili olamadığı Güneydoğu Anadolu için özel olarak kurduğu Doğu Masası 14 Mayıs’ta da varlık gösteremedi. Masa CHP’ye değil Kemal Kılıçdaroğlu’na fayda getirdi.

Uğur Duyan
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Diyarbakır'da vatandaşlar 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı.

Diyarbakır'da vatandaşlar 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı.

Güneydoğu Anadolu'da HDP desteğiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 50’sini alırken, Doğu Anadolu’da yüzde 45’ini aldı. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın başkanlığında kurulan Doğu Masa’sı ise CHP’nin Diyarbakır dışında milletvekili çıkarmasını sağlayamadı.

8’DEN 11’E ÇIKARDI

CHP, iki bölge ilerinde vekil sayısını 8’den 11’e çıkarabildi. CHP’nin Güneydoğu’daki oyları bir önceki seçime oranla 5 puan artarak yüzde 12,06’ya çıkabildi. Doğu Anadolu’da ise Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 45,46’sını aldı. CHP’nin oyları da 2018 seçimlerine oranla 4 puan arttı. 24 Haziran seçimlerinde bölgede oyaların yüzde 8,46’sını alan CHP, 14 Mayıs seçimlerinde ise yüzde 12,98 oyla vekil sayısını da artırdı.


Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım
Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozdu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan İnce, "Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek so­rumlusu ilan edilecektim." dedi. Açıklamasında muhalefete de yüklenen Muharrem İnce, "Ne söylediysem dinlemek yerine, muhalefet var gücüyle sesimi kıs­maya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı. Yurt dışına kaçmış PKK'lılar, FETÖ'cüler ile yıllarımı verdiğim CHP içindeki bazı yöneticiler işbirliği halinde sosyal medya üzerinden siyasi tarihe geçecek bir iftira ve karalama kampanyası yaptılar." ifadelerini kullandı.


#CHP
#HDP
#Yedili Masa
#Kemal Kılıçdaroğlu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Çankırı seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonucu oy oranları