CHP Doğu’da masada kaldı

Diyarbakır'da vatandaşlar 14 Mayıs seçimleri için oy kullandı.
Güneydoğu Anadolu'da HDP desteğiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oyların yüzde 50’sini alırken, Doğu Anadolu’da yüzde 45’ini aldı. CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’nın başkanlığında kurulan Doğu Masa’sı ise CHP’nin Diyarbakır dışında milletvekili çıkarmasını sağlayamadı.
8’DEN 11’E ÇIKARDI
CHP, iki bölge ilerinde vekil sayısını 8’den 11’e çıkarabildi. CHP’nin Güneydoğu’daki oyları bir önceki seçime oranla 5 puan artarak yüzde 12,06’ya çıkabildi. Doğu Anadolu’da ise Kılıçdaroğlu, oyların yüzde 45,46’sını aldı. CHP’nin oyları da 2018 seçimlerine oranla 4 puan arttı. 24 Haziran seçimlerinde bölgede oyaların yüzde 8,46’sını alan CHP, 14 Mayıs seçimlerinde ise yüzde 12,98 oyla vekil sayısını da artırdı.