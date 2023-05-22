CHP ile DEVA arasında 'ölçünü bil' kavgası: Ekrem İmamoğlu'ndan İdris Şahin'e canlı yayında salvolar

DEVA Partili İdris Şahin (solda) İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu (sağda)
Türkiye 14 Mayıs tarihinde büyük bir demokrasi şöleni yaşadı. Mecliste Cumhur İttifakı'nın ezici üstünlüğünü cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci bitirmesi takip etti. Türkiye 28 Mayıs'ta ikinci tur seçiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tercih yapacak.
Masa karıştı: CHP ve DEVA'nın kavgası canlı yayına sıçradı
İmamoğlu'ndan 'ölçünü bil' salvosu
Şahin'in açıklamalarına sert sözlerle yüklenen İmamoğlu şöyle devam etti: