CHP’den 5 vekil daha kapma peşinde

Ali Babacan.
7’li Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur için destek peşinde koşarken masadaki ortakları Meclis’e yönelik grup oluşturma hesaplarına daldı.
CHP ile ortak liste yaparak seçimlere giren Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti (DP) çıkardıkları toplam 38 vekil ile nasıl iki grup oluşturabileceklerini tartışıyor.
YENİDEN ÖDÜNÇ MÜ?
CHP listelerinden 15 vekili Meclis’e gönderen DEVA Partisi’nin grup kurabilmesi için 5 vekile ihtiyacı var. Eksik vekiller için ise DEVA Partisi’nin gözü CHP’de. DEVA’lı kurmaylar 5 vekilin CHP’den sağlanabileceğini belirtirken 2’nci tur sonrasında bu tür konuların konuşulabileceği ifade ediliyor. DEVA Partisi’ndeki B planı ise, Gelecek ve Saadet Partisi’nin anlaşamaması durumunda 5 vekili bu partilerden kadrolarına katmak.
ORTAK GRUP GÜNDEMDE
10’ar milletvekili bulunan Gelecek ve Saadet Partisi’nde de grup kurma hayali sık sık ifade ediliyor. İki partinin planı ortak bir zeminde anlaşarak Meclis’te grup kurmak. İki partinin kurmayları, ortak grup fikri konusunda tabanlarından da destek gelebileceğine dikkat çekiyor. DP’nin ise 3 vekilinin şimdilik DP adıyla devam edeceği, grup konusunda ise partilerin yapacağı teklifin de değerlendirilebileceği kaydediliyor.
DEVA’da istifa
14 Mayıs’ın ardından muhalefette yaprak dökümü sürüyor. DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı teşkilat üyeleri, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. AK Parti İl Başkanlığı’nda Peker, bazı ilçe başkanları ve üyelerine rozetleri takıldı. Partisinden istifa eden Peker “Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan Millet İttifakı temsilcileri, bizi temsil edemez duruma geldi. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğimize söz veriyoruz” diye konuştu.