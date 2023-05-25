CHP’den 5 vekil daha kapma peşinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören’de 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ''Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ve yürütmenin uyum sağlanması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için çok önemli'' açıklamasında bulundu. 'koltuk paylaşımı yapıyorlar' diyen Erdoğan, ''Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? Siz 53 aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı'' ifadelerini kullandı.