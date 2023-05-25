|
Seçim

CHP’den 5 vekil daha kapma peşinde

CHP ile ortak liste yaparak seçimlere giren Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti (DP) çıkardıkları toplam 38 vekil ile nasıl iki grup oluşturabileceklerini tartışıyor.

Mehmet Güney
04:00 . 25/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Ali Babacan.

Ali Babacan.

7’li Masa’nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur için destek peşinde koşarken masadaki ortakları Meclis’e yönelik grup oluşturma hesaplarına daldı.

CHP ile ortak liste yaparak seçimlere giren Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Parti (DP) çıkardıkları toplam 38 vekil ile nasıl iki grup oluşturabileceklerini tartışıyor.

YENİDEN ÖDÜNÇ MÜ?

CHP listelerinden 15 vekili Meclis’e gönderen DEVA Partisi’nin grup kurabilmesi için 5 vekile ihtiyacı var. Eksik vekiller için ise DEVA Partisi’nin gözü CHP’de. DEVA’lı kurmaylar 5 vekilin CHP’den sağlanabileceğini belirtirken 2’nci tur sonrasında bu tür konuların konuşulabileceği ifade ediliyor. DEVA Partisi’ndeki B planı ise, Gelecek ve Saadet Partisi’nin anlaşamaması durumunda 5 vekili bu partilerden kadrolarına katmak.

ORTAK GRUP GÜNDEMDE

10’ar milletvekili bulunan Gelecek ve Saadet Partisi’nde de grup kurma hayali sık sık ifade ediliyor. İki partinin planı ortak bir zeminde anlaşarak Meclis’te grup kurmak. İki partinin kurmayları, ortak grup fikri konusunda tabanlarından da destek gelebileceğine dikkat çekiyor. DP’nin ise 3 vekilinin şimdilik DP adıyla devam edeceği, grup konusunda ise partilerin yapacağı teklifin de değerlendirilebileceği kaydediliyor.

DEVA’da istifa

14 Mayıs’ın ardından muhalefette yaprak dökümü sürüyor. DEVA Partisi Van İl Başkanı Erdinç Peker ve bazı teşkilat üyeleri, partilerinden istifa ederek AK Parti’ye geçti. AK Parti İl Başkanlığı’nda Peker, bazı ilçe başkanları ve üyelerine rozetleri takıldı. Partisinden istifa eden Peker “Şer odaklarıyla hareket eden, gizli kapılar ardında kabul edilemez pazarlıklar yapan Millet İttifakı temsilcileri, bizi temsil edemez duruma geldi. İkinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar cumhurbaşkanı seçeceğimize söz veriyoruz” diye konuştu.

Bakan Kurum: CHP yine karanlık yüzünü ortaya çıkardı
Bakan Kurum: CHP yine karanlık yüzünü ortaya çıkardı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin ilçe başkanları ile Kadıköy'de bir araya geldi. Bakan Kurum, burada yaptığı konuşmada 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerine değinerek "Mesele ülkedir, mesele vatandır, mesele bayrak ve ülkemizin geleceğidir." dedi. CHP'li Tekirdağ Belediyesinin de ödeneği bahane gösterip depremzedeleri misafirhanelerden çıkardığını kaydeden Kurum, "Kendisine oy vermeyeni aşağılamak, ona yardım etmemek, hizmet götürmemek CHP'nin kodlarında vardır. Oldum olası bu topraklara yabancı olan CHP, yine gerçek yüzünü göstermiş, karanlık yüzünü ortaya çıkarmış, riya dolu maskesini indirmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlar CHP ayakta kalabilir mi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koltuk paylaşımı yapıyorlar CHP ayakta kalabilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Keçiören’de 'Sivil Toplum Kuruluşları ve Muhtarlar Buluşması'nda konuştu. Erdoğan, ''Milletimiz yabancı dergi kapakları üzerinden kendisine parmak sallayanlara teslim olmayacağını ilan etmiştir. İstikrar sürsün diyen vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Parlamento için gösterdiğiniz iradeyi ikinci turda da sergilememiz lazım. Yasama ve yürütmenin uyum sağlanması hizmetlerde aksaklık yaşanmaması için çok önemli'' açıklamasında bulundu. 'koltuk paylaşımı yapıyorlar' diyen Erdoğan, ''Toplamı 1 puan eden malum partiler, ondan yaklaşık 40 tane vekil aldılar. 1 puanlar. Bu ne iştir. Bu nasıl hesap uzmanı imiş. Bununla CHP ayakta kalabilir mi? Siz 53 aşan oy oranı ile Meclis'te bay bay Kemal'in hesaplarını alt üst ettiniz. Parlamentoda 323 ile çoğunluğu cumhur ittifaka vermesi güvenin göstergesi ve irade beyanı'' ifadelerini kullandı.



#Siyaset
#DEVA
#Gelecek Partisi
#Demokrat Parti
#CHP
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ümit Özdağ'ın kararı ne oldu?