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Seçim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Mayıs' mesajı: Kibir abidelerine hep beraber “yeter” diyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı yeni mesajında ''Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar. İnşallah 28 Mayıs’ta bu kibir abidelerine hep beraber “yeter” diyeceğiz.'' ifadelerine yer verdi.

09:30 . 21/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir mesaj daha yayımladı.

Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş’ın yürek tellerimizi titreten o güzel türküsünü siyasette kendimize rehber edindik.


“Dost elinden gel olmazsa varılmaz” dedik, “rızasız bahçenin gülü derilmez” dedik, “kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” dedik.


Aziz milletimizle aramızda kurduğumuz “gönül köprülerinin” sarsılmasına asla izin vermedik.


Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk.


Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar.


Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler.


Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar.


Bir ‘’yol kazası” olarak gördükleri çok partili demokrasiye geçtiğimiz 14 Mayıs 1950’den beri, maalesef bu kötü huylarından hiç vazgeçmediler.

Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar.


Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza “cahil” diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar.


Hayatlarında bir kez olsun “biz nerede yanlış yaptık” sorusunu kendilerine sormuyorlar.


Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar.


İnşallah 28 Mayıs’ta bu kibir abidelerine hep beraber “yeter” diyeceğiz.

85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız.




#Recep Tayyip Erdoğan
#28 mayıs seçimleri
#Neşet Ertaş
1 saat önce
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