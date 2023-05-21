Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan '28 Mayıs' mesajı: Kibir abidelerine hep beraber “yeter” diyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine ilişkin sosyal medya hesabından yeni bir mesaj daha yayımladı.
Anadolu irfanının sembol isimlerinden merhum Neşet Ertaş’ın yürek tellerimizi titreten o güzel türküsünü siyasette kendimize rehber edindik.
“Dost elinden gel olmazsa varılmaz” dedik, “rızasız bahçenin gülü derilmez” dedik, “kalpten kalbe bir yol vardır görülmez” dedik.
Aziz milletimizle aramızda kurduğumuz “gönül köprülerinin” sarsılmasına asla izin vermedik.
Hayatımızın her safhasında milletimizle hep muhabbetin ve kardeşliğin diliyle konuştuk.
Ancak vatandaşa tepeden bakanlar bunu hiçbir zaman göremediler, anlayamadılar.
Siyasi tercihinden dolayı depremzedelerimizi linç edenler, bu sırra hiçbir zaman eremediler.
Başarısızlıklarının sebebini kendilerinde aramak yerine her defasında insanımızı suçladılar.
Aynı kibirli tavrı bugün de inatla sürdürüyorlar.
Sandıkta tecelli eden iradeye saygı duymak yerine insanlarımıza “cahil” diyerek tahkir ve tahrik ediyorlar.
Hayatlarında bir kez olsun “biz nerede yanlış yaptık” sorusunu kendilerine sormuyorlar.
Milletin gönlünü kazanmak yerine nefret söylemlerine sarılarak, korku siyaseti izleyerek vatandaşın ve gençlerimizin oyunu alabileceklerini düşünüyorlar.
85 milyon olarak sandığa, irademize ve geleceğimize sahip çıkacağız.