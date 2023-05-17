HDP’nin üç kuruşluk oyuna mı kaldık

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP'ye HDP'nin desteğiyle seçime girdikleri için tepki gösteren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'na 'Size yalvarıyorum' diyerek çağrıda bulundu. "Ne olur vakit geçirmeksizin, ‘Geri Kabul’ anlaşmasından Türkiye Cumhuriyeti’nin tek taraflı olarak çekileceğini Türk ve dünya kamuoyuna açıklayınız." şeklinde bir paylaşım yapan Özcan, takipçisinin "Başkanım tweet atacağına arasana adamı" yorumuna, "Açmıyor ki…" yanıtını verdi.