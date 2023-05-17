HDP’nin üç kuruşluk oyuna mı kaldık

Tanju Özcan.
CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sosyal medya hesabından 14 Mayıs’ta Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen HDP’yi kızdıracak paylaşımlarda bulundu. Özcan, 6’lı Masa’nın, HDP oyları için Türk milliyetçilerini üzdüğünü belirtti. “Artık yeter” mesajı veren Özcan, 6’lı Masa’nın halka karşı net ve açık olması gerektiğini ifade etti.
Özcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında “Artık yeter ABD uşağı HDP’nin 3 kuruşluk oyunu alacağız diye, milyonlarca Türk milliyetçi, Atatürkçü insanı üzüyorsunuz. Net ve açık olalım PKK terör örgütüdür, Apo cezaevinden tabutla çıkacak, sığınmacılar derhal gönderilecek demekten çekinmeyelim” ifadelerini kullandı.