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Seçim

Reklamlar bitti: İlk fatura Ajansa

Kampanyasını gerçekçi vaatler ve halka dokunacak projeler yerine imaj, tanıtım ve sosyal medyaya ayıran Kılıçdaroğlu, başarısızlığın faturasını da ajansa kesti. CHP’nin 40 bin kişilik trol ordusunu yöneten Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, reklamcılar Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu’yla yollar ayrıldı. İkinci turda kampanyayı İmamoğlu’nun ekibi yönetecek.

Haber Merkezi
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Mehmet Ali Yüksel (solda) Onursal Adıgüzel (ortada) Akan Abdula (sağda)

Mehmet Ali Yüksel (solda) Onursal Adıgüzel (ortada) Akan Abdula (sağda)

14 Mayıs seçiminde beklediğini bulamayan CHP’de ilk fatura ajansa kesilirken, kampanya ekibi de biçildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mart’ta yapılacak ikinci tura İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çalıştığı ajanslarla hazırlanacağı, bu doğrultuda söz konusu ekiplerin parti genel merkezinde üst kurduğu öğrenildi. Seçimin ilk şokunu üzerinden atmaya çalışan CHP, hesaplaşmaya

ajansla başladı.

CHP’nin reklamcısı da gitti

İlk etapta Çukurambar’da bulunan Mekik Plaza’dan CHP’nin trol ordusunu yöneten Bilişim Teknolojileri Başkanı Onursal Adıgüzel görevden uzaklaştırıldı. Adıgüzel, kararı “Seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum’’ diyerek duyurdu. CHP’de yenilgi faturası Adıgüzel’le sınırlı kalmadı. Dün de CHP’nin seçim kampanyasını yürüten Akan Abdula ve Ali Kiremitçioğlu ile yollar ayrıldı.

Akan Abdula.

Adıgüzel yerine Yüksel

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’den boşalan koltuğa atama yaptı. Kılıçdaroğlu, eski Kağıthane İlçe Başkanı ve CHP İstanbul 2’nci bölge 14’üncü sıradan milletvekili adayı olan Mehmet Ali Yüksel’i ‘Siyasi İşler ve Seçim Propagandası’ konusunda çalışmalar yürütmek üzere başdanışman olarak görevlendirdi. Kulislerde, Yüksel’in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakın bir isim olduğu belirtildi. Yüksel’in CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile arasının açık olduğu biliniyor.

Onursal Adıgüzel.

İmamoğlu’nun ekibi 11. kata yerleşti

Kılıçdaroğlu'nun 2. tur seçim kampanyasını İmamoğlu'nun çalıştığı ajanslar ile yürüteceği iddia edildi. Bu kapsamda ajansın CHP Genel Merkezi'nin 11'nci katına konuşlandığı öğrenildi. İki haftalık kampanyada Kılıçdaroğlu'nun vereceği mesajları bu ekibin belirleyeceği ifade edildi. Kampanyaya aktif olarak İmamoğlu’nun da dahil olacağı ileri sürülse de bazı CHP kaynakları bu yöndeki iddiaları doğrulamadı.

Mehmet Ali Yüksel.

CHP yandaşı Enver Aysever çıldırdı: Ekrem ve Mansur Bey maymun oldu zibidi bir poz verdiler
CHP yandaşı Enver Aysever çıldırdı: Ekrem ve Mansur Bey maymun oldu zibidi bir poz verdiler

CHP yandaşı Enver Aysever, geçtiğimiz günlerde YouTube kanalında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın seçim gecesi üç kere ekranlara çıkarak açıklama yapmasını eleştirdi. Aysever, ''Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti. Seçim gecesi iki başkan yardımcısı öyle mahalle kıraathanesindeki gibi olmaz'' diyerek isyan etti. Konuşmasında İstanbul Belediyesi sözcüsünü ve Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan' de hedef alarak ''Murat Ongun orada değil miydin? Niye buna izin veriyorsun? Tuncay Özkan'ın partiyi kendisi için dizayn etmesine niye izin veriyorsunuz? O gün iki kere adamları çıkarttınız sonra sabah karşımızda gördük İstanbul'da. Bu adamı kim İstanbul'a gönderdi? Kendi gittiyse o da güvenilmez bir adam'' ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce'yi linç ettiren CHP yandaşları hedef değiştirdi: Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'a 'irite etme' tepkisi
Muharrem İnce'yi linç ettiren CHP yandaşları hedef değiştirdi: Sinan Oğan'dan Fatih Portakal'a 'irite etme' tepkisi

Seçimler öncesinde FETÖ'nün kumpaslarını gündeme getirerek Muharrem İnce'ye adaylıktan el çektiren CHP yandaşları, şimdi de cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ı hedef tahtasına koydu. Seçimlerin ikinci tura kalmasının hemen ardından, Ata İttifakı seçmenin, "Kılıçdaroğlu'na destek açıkla" diyerek baskı altına almaya çalışanlara Oğan tepki gösterdi. CHP yandaşı sunucu Fatih Portakal'ın kendisini hedef alan paylaşımına sert çıkan Oğan, "Şu linç kültüründen ne zaman vazgeçeceksiniz? Seçimin son düzlüğünde organize bir saldırı ve linç girişiminin bir parçası da sizdiniz. Elinize ne geçti? İnsanları irite etmekten de vazgeçin" diye konuştu.


#CHP
#Seçim
#Onursal Adıgüzel
#Mehmet Ali Yüksel
#Akan Abdula
#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
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