Yerel Seçim 2019
Seçim Seçim 2019 Afyonkarahisar Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI
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Seçim 2019! Afyonkarahisar Yerel Seçim ve Meclis Seçimi Sonuçları - CANLI

Seçim 2019 Afyonkarahisar Seçim Sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları ne durumda? 31 Mart 2019'da seçim sonuçlarında hangi partiler öne geçti Afyonkarahisar ilinde partilerin oy oranları ve sandık sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları. Afyon Yerel seçim sonuçları en hızlı şekilde Yeni Şafak seçim sonuçları sayfasında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Afyonkarahisar seçim sonuçları
Afyonkarahisar seçim sonuçları

Seçim 2019 yerel seçim sonuçları Afyonkarahisar ili ve ilçelerinde son durum ne? Türkiye'nin en önemli seçimlerinden biri olan yerel seçimlerde Afyonkarahisar seçmeni nasıl bir karar verdi? Sandıkların açılıp oyların sayılmasıyla birlikte birlikte Afyonkarahisar ilinde heyecan doruklara ulaştı. Tüm seçmenlerin ve halkın merak ettiği Afyon ili ve ilçelerinde kim belediye başkanı oldu? İşte tüm detaylarıyla Afyonkarahisar yerel seçim sonuçları ve Meclis seçimi sonuçları sayfamız.

Afyon Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Afyonkarahisar Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Bolvadin Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Çay Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Dazkırı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Dinar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Emirdağ Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar ıhsaniye Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Sandıklı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Sinanpaşa Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Sultandağı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

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Afyonkarahisar şuhut Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Başmakçı Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Bayat Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar ıscehisar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Çobanlar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Evciler Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Hocalar Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Afyonkarahisar Kızılören Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

AFYONKARAHİSAR

Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 ilinden biri olan Afyonkarahisar ili, Anadolu yarımadasının batıya yakın ortasında ve Ege Bölgesi'nin iç kesiminde yer alır. İç Anadolu yaylasının Ege kıyılarına açılan bir eşiği, bir geçidi durumundadır. Çevresinde Eskişehir, Konya, Isparta, Denizli, Uşak ve Kütahya illeri bulunur. Kuzey doğudan güney batıya uzandıkça alçalan ovaları ile hem Orta Anadolu'dan ve hem de Ege Bölgesi'nden sayılır. En kuzeyde Eskişehir sınırından, en güneyde Denizli sınırına kadar kuzey doğudan güney batıya uzunluğu 210 kilometredir. Eni ise Kütahya sınırından Isparta sınırına kadar kuzey batıdan güney doğuya 112 kilometredir. Denizli'ye doğru incelerek eni 20 kilometreye kadar düşer, bir parça halindedir.

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İlin diğer komşu illerle sınırlarının toplam uzunluğu 616 kilometredir.

Afyonkarahisar ilinin 2018 yılı TÜİK verilerine göre toplam nüfusu 725.568'dir.

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