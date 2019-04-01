Siirt Seçim 2019 - Siirt Belediye Başkanlığı Yerel Seçim Sonuçları

Siirt Seçim 2019 Belediye Başkanlığı oy sonuçları. Siirt ve ilçelerinde hangi adaylar ne kadar oy aldı? Adayların yarıştığı yerel seçimlerde Siirt seçmeni hangi adaya ne kadar oy verdi? Sandıkların açılıp sonuçların gelmesiyle birlikte Siirt ilinde seçmenlerin ve tüm kesimin merak ettiği, hangi adayın ne kadar oy aldığıydı. Siirt ilinde kıyasıya geçen seçim sonuçlarının detaylarına Siirt 2019 Yerel Seçim sonuçları sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Siirt Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Siirt Baykan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Siirt Eruh Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Siirt Kurtalan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Siirt Pervari Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Siirt Siirt Merkez Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Siirt Şirvan Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

Siirt Tillo Yerel Seçim Sonuçları 31 Mart 2019

SİİRT

Siirt'in nüfusu 2018 yılı itibariyle 331.670'dir.

Coğrafi konum olarak Anadolu ve Mezopotamya'nın kesiştiği bölgenin yüksek kısımlarında kurulan Siirt'te 1963 yılında Halet Çamlıbel ve R.J. Braidwood başkanlığında kurulan Güneydoğu Anadolu Tarih Öncesi Araştırmaları Karma Projesi kapsamında Siirt ilinde yapılan yüzey araştırmalarında Cilalı Taş, Bakır, Tunç ve Hellenistik, Roma, Bizans ve İslâm dönemlerinden Yakın Çağ'a uzanan dönemlere ait buluntular ortaya çıkarılmıştır. 3500 yıl öncesine dayandığı iddia edilen Akabe Yolu da bu kenttedir.

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İslâm egemenliği

639'da Elcezire'nin fethi için görevlendirilen İlyas Bin Ganem Diyarbakır yöresini İslam mücahidlerine açtığı zaman Siirt aynı akıbete uğramıştır. Diyarbakır'ın zaptında önemli hizmetleri bulunan Halit Bin Velid Hasankeyf Savaşı'nda muzaffer olduktan sonra Siirt'e yürümüş şehrin o zamanki hakimi Hersolu itaatini arz ederek şehri teslim etmiştir. Bundan sonra Siirt Hakimliği'ne sahabeden olan Hişşam oğlu Hakem tayin olunmuştur.