Ümit Özdağ’ın destek kararı sonrası AK Partili Çelik'ten ilk yorum: Kılıçdaroğlu’nun siyasi iflas açıklamasıdır

AK Parti Sözcüsü Çelik'in TRT Haber'deki konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kılıçdaroğlu’nun ne kadar tutarsız bir siyasi hamlesi olduğunu gösteriyor. Bir uçtan diğerine savruluyor. Kılıçdaroğlu aslında fiilen adaylıktan çekildi. Adayın siyasi tutarlı ilkeleri olması lazım. Kılıçdaroğlu başka bir çizgiye de savrulabilir. Kılıçdaroğlu konkordato ilan etmiştir. Sahte bir milliyetçilik, muhafazakarlık üretmeye çalışıyor. Kılıçdaroğlu adaylığının ne kadar zeminsiz olduğunu ilan etti.

'HDP’ye mi Zafer Partisi’ne mi yalan söylüyor?'

Bunlar bir deklarasyon yapmışlardı, şimdi bu şekilde bir ittifaka imza atıyor. Masadakilerin görüşleriyle zıt şeyler. Kılıçdaroğlu gelirse milli güvenlik sorunu ortaya çıkar diyordu. Şimdi kendisi de çıktı Kılıçdaroğlu destekledi. HDP’ye mi Zafer Partisi’ne mi yalan söylüyor, netleşmesi gerekiyor. Neredeyse Avrupa’daki aşırı sağcılarla eşit çizgide açıklama yapıyor. Bu kadar savrulmayı kimseyi beklemiyordu.

'Siyasi iflas açıklamasıdır'

Tezkereye HDP ve CHP karşı çıktı. 14 Mayıs’tan sonra hudut namustur diye afiş asıyorsunuz, şimdi mi geldi aklınıza. Yalan siyasetine savrulan bir bakış. Demek ki herkes koltuk hesabı üzerinden Türkiye’nin hak ve menfaatlerini öne çıkarıyor. Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin önüne cumhurbaşkanı adayı olarak nitelik koyamıyor. Siyasi iflas açıklamasıdır.

'Terörle mücadeleden taviz verilmeyecek'

Sinan beyin oy aldığı vatandaşlar terörle mücadele ve Türkiye’nin milli birliği ve bütünlüğü konusunda hassaslar. Oy aldığınız kitlenin sosyolojisine uygun siyaset yaparsınız. Sinan beyin cumhurbaşkanımızla görüşmesinden terörle mücadeleden taviz verilmeyecek. Kılıçdaroğlu 10 milyon daha mülteci daha gelecek diyor, böyle bir şey söz konusu değil."















