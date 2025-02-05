Sinop'ta kar yağışı etkisini arttırdı. Meteoroloji'nin tahminleri ile ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor. Sinop'ta da kar yağışı yer yer kuvvetli oldu. İşte Sinop'ta okulların tatil edilmesine ilişkin valilik açıklaması.





SİNOP'TA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?





Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 06 Ocak Perşembe günü 1 gün süre ile ara verildi.





Sinop genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; 06 Şubat Perşembe günü, Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildi.



