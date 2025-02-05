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Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama

Sinop'ta yarın okullar tatil mi? Valilikten açıklama

22:365/02/2025, Çarşamba
G: 5/02/2025, Çarşamba
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Sinop Valiliğinden tatil açıklaması
Sinop Valiliğinden tatil açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son hava durumu tahminlerinin ardından Sinop'ta kar yağışı etkili oldu. Kar yağışıyla birlikte öğrenciler ve veliler de okulların tatil edilip edilmediğini araştırmaya başladı. Son dakika açıklaması ise Sinop Valiliğinden geldi.

Sinop'ta kar yağışı etkisini arttırdı. Meteoroloji'nin tahminleri ile ülke genelinde soğuk ve yağışlı hava birçok bölgede etkili olmaya devam ediyor. Sinop'ta da kar yağışı yer yer kuvvetli oldu. İşte Sinop'ta okulların tatil edilmesine ilişkin valilik açıklaması.


SİNOP'TA YARIN (6 ŞUBAT) OKULLAR TATİL Mİ?


Sinop'ta olumsuz hava şartları nedeniyle taşımalı eğitime 06 Ocak Perşembe günü 1 gün süre ile ara verildi.

Sinop genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; 06 Şubat Perşembe günü, Taşımalı Eğitim Öğretime 1 gün ara verildi.


Sinop Valiliği'nden yapılan açıklamada, ‘'İlimiz genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, oluşabilecek risk ve olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak; il merkezi, Ayancık, Türkeli, Gerze, Erfelek ve Dikmen ilçelerinde; ‘Taşıma Yolu ile Eğitime Erişim Yönetmeliği' kapsamındaki; tüm resmi ve özel okullarda, özel eğitim kurumlarında, 06 Şubat 2025 Perşembe günü, taşımalı eğitim- öğretime 1 gün ara verilmiştir'' ifadelerine yer verildi.

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