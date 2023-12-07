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Sivasspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Trendyol Süper Lig 16. haftasında Sivasspor ile Galatasaray arasında 16 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Sivasspor’un 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçlarda geçerli olan kombinelerin satışı ise devam ediyor. Peki, Sivasspor - Galatasaray maçının bilet fiyatları ne kadar, satışa çıktı mı? İşte detaylar.

16:53 - 7/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanacak Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının bilet satışı başladı.
Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanacak Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının bilet satışı başladı.
16. haftasında oynanacak Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının bilet satışı başladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlarımız kombine alarak bir bilet fiyatına tüm iç saha maçlarını takip edebilir" denildi. Sivasspor -
maçının bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar.

SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR, SATIŞA ÇIKTI MI?

Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanacak Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının bilet satışı başladı. Sivasspor ile Galatasaray arasında 16 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 1.100 TL

Maraton Alt: 1.050 TL

Maraton Üst: 1.050 TL

Güney Alt: 800 TL

Güney Üst: 800 TL

Bayan Tribün: 800 TL

Misafir Tribün: 1.000 TL

KOMBİNE SATIŞLARI DEVAM EDİYOR

Sivasspor’un 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçlarda geçerli olan kombinelerin satışı ise devam ediyor.

Sivasspor’un kombine fiyatları ise şöyle:

VIP Alt: 2.620 TL

Maraton Alt C-D-E: 1.745 TL

Maraton Üst C-D-E: 1.745 TL

Maraton Alt A-B-F-G: 1.310 TL

Maraton Üst A-B-F-G: 1.310 TL

Güney Alt: 875 TL

Güney Üst: 875 TL




#Sivasspor
#Galatasaray
#Trendyol Süper Lig
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