SİVASSPOR - GALATASARAY MAÇININ BİLET FİYATLARI NE KADAR, SATIŞA ÇIKTI MI?
Trendyol Süper Lig 16. haftasında oynanacak Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının bilet satışı başladı. Sivasspor ile Galatasaray arasında 16 Aralık Cumartesi günü saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 1.100 TL
Maraton Alt: 1.050 TL
Maraton Üst: 1.050 TL
Güney Alt: 800 TL
Güney Üst: 800 TL
Bayan Tribün: 800 TL
Misafir Tribün: 1.000 TL
KOMBİNE SATIŞLARI DEVAM EDİYOR
Sivasspor’un 2023-2024 sezonunda Trendyol Süper Lig’de ve Ziraat Türkiye Kupası’nda oynayacağı maçlarda geçerli olan kombinelerin satışı ise devam ediyor.
Sivasspor’un kombine fiyatları ise şöyle:
VIP Alt: 2.620 TL
Maraton Alt C-D-E: 1.745 TL
Maraton Üst C-D-E: 1.745 TL
Maraton Alt A-B-F-G: 1.310 TL
Maraton Üst A-B-F-G: 1.310 TL
Güney Alt: 875 TL
Güney Üst: 875 TL