16. haftasında oynanacak Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçının bilet satışı başladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Taraftarlarımız kombine alarak bir bilet fiyatına tüm iç saha maçlarını takip edebilir" denildi. Sivasspor -

maçının bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar.