1 istediler 4 aldık

Galatasaray yeni transferleri Luyindama, Marcao, Diagne, Mitroglou, Emre Taşdemir, Semih Kaya için imza töreni düzenledi. Başkan Mustafa Cengiz törende yaptığı konuşmada, “Bizden 1 forvet istenmişti, 2 forvet, 2 savunma oyuncusu aldık. Bu transferlerde emeği olan herkese tek tek teşekkür ederim. Bazı hizmetler gerçekten maddiyatla izah edilemez, bunun tek açıklaması arma sevdası, arma aşkıdır” diye konuştu. Başkan Cengiz, UEFA Finansal Fair Play çerçevesinde hareket ettiklerini, ilk kez bir transfer sürecinde artıya geçtiklerini de ifade etti.

TRABZONSPOR’U ANLIYORUM

Galatasaray-Trabzonspor maçı sonrası yaşanan hakem tartışmalarına da sert çıkan Cengiz, “Biz, kavgadan beslenmiyoruz. Trabzonspor yöneticilerinin yaptığı tepkilere hak veriyorum, insanın canı yanınca bağırır. Aynı tepkileri biz de verdik, ceza aldık. Hakemler lehimize hata yapsın demiyoruz, böyle bir şey istemiyoruz. Rakiplerimize aynı şekilde saygı duyuyoruz, onlar da bize saygı duysun. Trabzon maçında, G.Saray lehine de hatalar yapıldı, Trabzon lehine de hatalar yapıldı. Biz daha önce VAR konuşmalarının yayınlanmasını istedik. Vermediler. Ardından da UEFA ve IFAB’dan (Uluslararası Futbol Birliği Kurulu) istedik. IFAB geçen hafta ‘inceliyoruz’ cevabını verdi” şeklinde konuştu.

BİLDİRİYİ 8 KULÜP İMZALADI

Kulüpler Birliği’nin yayınladığı bildiri hakkında da konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Biz Moskova’da maçtayız, bizim de üyesi olduğumuz Kulüpler Birliği bir bildiri yayınlanıyor. Belki bizim de onaylayacağımız şeyler var orada ama kimse bizimle irtibata geçmedi. Kulüpler Birliği’nin 17 diye ilan ettiği rakam gerçek değil, bu rakam 8 ve onlar ile de konuştuğum zaman acele ile imzaladıklarını söylediler” ifadelerini kullandı.