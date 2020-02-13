10 numaraya Boateng

Beşiktaş’ta yakalanan olumlu havanın Başakşehir maçında da devam etmesi için bütün planlar galibiyet üzerine yapılıyor. Teknik direktör Sergen Yalçın, Ljajic’in yerine 10 numarada Boateng’e görev vermeyi düşünürken, sağ kanat ise Diaby’nin yerine Lens’e emanet edilecek.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yakalanan olumlu havanın sürmesi için Başakşehir maçından da 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.
Bazı oyuncuların performansında memnun olmayan 47 yaşındaki teknik adam, yarın oynanacak maçta kadro değişikliğine gidecek. Gaziantep FK maçının 45. dakikasında oyundan aldığı Adem Ljajic’i yedeğe çekecek olan Yalçın, Boateng’i 10 numarada oynatacak.
Siyah-beyazlı takımın ara transferin son gününde kadrosuna kazandırdığı Ganalı oyuncu, çıktığı ilk maça damgasını vurmuştu. Siyah-beyazlı takımın ligde geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı maça sonradan dahil olup şık bir gole imza atan Boateng, yarın oynanacak Başakşehir maçında ilk 11’e geçmiş olacak.
İdman eksiğini kısa sürede kapatan ve takım arkadaşları ile teknik ekiple de kısa sürede kaynaşan 32 yaşındaki futbolcunun, Başakşehir karşısında hücum hattında Burak Yılmaz’ın arkasında görev yapacağı öğrenildi. 10 numara oynayacak olan Boateng’in hem Burak’a pozisyon hazırlayıp hem de hücum hattında skor üretmeye çalışacağı bildirildi.
Sergen Yalçın’ın ayrıca sağ kanatta da Diaby’yi kesip Jeremain Lens’e şans vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek Gökhan Gönül’ün yerine ise sağ bekte Douglas görev alacak.
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