10 numaraya Boateng

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yakalanan olumlu havanın sürmesi için Başakşehir maçından da 3 puanla dönmenin planlarını yapıyor.

Bazı oyuncuların performansında memnun olmayan 47 yaşındaki teknik adam, yarın oynanacak maçta kadro değişikliğine gidecek. Gaziantep FK maçının 45. dakikasında oyundan aldığı Adem Ljajic’i yedeğe çekecek olan Yalçın, Boateng’i 10 numarada oynatacak.

Siyah-beyazlı takımın ara transferin son gününde kadrosuna kazandırdığı Ganalı oyuncu, çıktığı ilk maça damgasını vurmuştu. Siyah-beyazlı takımın ligde geçen hafta Gaziantep FK ile oynadığı maça sonradan dahil olup şık bir gole imza atan Boateng, yarın oynanacak Başakşehir maçında ilk 11’e geçmiş olacak.

İdman eksiğini kısa sürede kapatan ve takım arkadaşları ile teknik ekiple de kısa sürede kaynaşan 32 yaşındaki futbolcunun, Başakşehir karşısında hücum hattında Burak Yılmaz’ın arkasında görev yapacağı öğrenildi. 10 numara oynayacak olan Boateng’in hem Burak’a pozisyon hazırlayıp hem de hücum hattında skor üretmeye çalışacağı bildirildi.

Sergen Yalçın’ın ayrıca sağ kanatta da Diaby’yi kesip Jeremain Lens’e şans vermesi bekleniyor. Cezası nedeniyle forma giyemeyecek Gökhan Gönül’ün yerine ise sağ bekte Douglas görev alacak.

Boateng oynamayı sevdiği pozisyonu açıkladı Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir'e konuk olacak Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı takımın formasıyla çıkıtğı ilk maçta gol atma başarısı gösteren Ganalı futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum""Bundan daha iyi bir başlangıç hayal edemezdim. Maçı kazanırken buna katkıda bulunmak çok güzeldi. Ben bir takım oyuncusuyum. Hem gol atmış olmam, hem maçı kazanmış olmamız çok güzel oldu. 10 numara pozisyonunda oynamayı seviyorum. Daha önce sadece Milan'da 10 numara pozisyonunda oynayabildim. En verimli olacağımı düşündüğüm pozisyon orası." "Çok sayıda maça çıkıp katkı yapmak istiyorum""Burada olmak çok güzel. Mümkün olduğu kadar çok sayıda maça çıkıp katkı yapmak istiyorum. Ne kadar süre burada kalacağımı düşünmeye başlarsam, takıma katkı yapmam zor olur.""Atmosferi görünce '3 yıl daha kalabilirim' dedim""Maçtaki atmosferi gördüğümde 'Buraya daha önce gelebilirmişim' dedim. Hala eşimle konuşmam gerekiyor tabii ama burada mümkün olan en uzun süre kalmak istiyorum. O atmosferi görünce '3 yıl daha kalabilirim' dedim. Bunun için eşim Melissa ile görüşmem lazım önce.""Birbirimizi tanıma aşamasındayız""Hocamız da burada yeni başladı, ben de yeni başladım. Tanıma aşamasındayız. Birbirimizi tanıdıkça ilişkimiz daha iyiye gidecek. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Hocanın oyunculuk döneminde ne kadar önemli olduğunu, ne kadar büyük bir sembol olduğunu gayet iyi biliyorum.""Listedeki tek eksiğim Türkiye idi""Çok farklı liglerde, çok farklı ülkelerde oynadım. Bu noktada iz bıraktığımı düşünüyorum. Farklı kültürler, farklı insanlar tanıdım. Yaptığım hiçbir şeyden, attığım hiçbir adımdan pişman değilim. Listedeki tek eksiğim Türkiye idi, o eksiği de tamamlamış oldum.""Arkadaşlarım 'Nihayet evini buldun' dediler" "Almanya'da Berlin'deki arkadaşlarım Beşiktaş'a transferim sonrası bana 'Nihayet evini buldun' diye mesajlar attılar. Sergen Yalçın ile şu anda birbirimizi tanıma aşamasındayız, hocanın buraya gelmesi kulübü tekrar ayağa kaldırdı."



