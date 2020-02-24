11 sarı 3 kırmızı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu. Derbinin hakemi Hall Umut Meler gergin geçen karşılaşmada 11 sarı ve 3 kırmızı kart gösterdi. İki takım oyuncuları arasında tansiyon zaman zaman yükselirken, hakem Hall Umut Meler ilk yarıda 4, ikinci yarıda ise 7 kez sarı kartına başvurdu. Fenerbahçe’de ilk yarıda Serdar Aziz ve Ozan Tufan sarı kart görürken Galatasaray’da Belhanda ve Falcao da ilk 45 dakikada sarı kart gören isimler oldu. Mücadelenin ikinci yarısında Tolgay Arslan 50., Dirar 54., Isla ise 57. dakikada sarı kart gördü. Galatasaray’da Seri 58, Donk 68, Marano 74. dakikada sarı kart gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 67. dakikada saha içine girdiği ve itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla saha dışına gönderildi. Younes Belhanda ile Deniz Türüç arasında 84. dakikada tansiyon bir anda yükseldi. Hakem Halil Umut Meler, oyundan çıkmak üzere olan Belhanda’ya ikinci sarı karttan kırmızı, Deniz Türüç’e ise direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fath Terim de sarı kart gördü.

GALATASARAY’IN TARİHİ GOLLERİ DONK, FALCAO VE ONYEKURU’DAN GELDİ

Süper Lig’in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999’da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy’de yenerek bu kötü seriye son verdi. Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 3’ü Türkiye Kupası, 20’si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray’a 1-0 geriye düştüğü maçta tarihi galibiyeti getiren maçın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru attı. Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra taraftarlarının yanına giderek galibiyeti sarı-kırmızılı taraftarlarıyla kutladı. Fenerbahçe ise Galatasaray’a karşı Süper Lig’de 5,5 yıl sonra maç kaybetti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1’lik skorla almıştı. Sarı-lacivertliler, ligde rakibine 10 maç sonra yenilmiş oldu.