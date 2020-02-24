SÜPER LİG

11 sarı 3 kırmızı

Gergin geçen Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu. Zaman zaman tansiyonun yükseldiği maçta hakem Halil Umut Meler 11 sarı ve 3 kırmızı kart çıkardı. Fenerbahçe’den Ersun Yanal ve Deniz Türüç, Galatasaray’dan ise Belhanda atıldı.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde kartlar havada uçuştu. Derbinin hakemi Hall Umut Meler gergin geçen karşılaşmada 11 sarı ve 3 kırmızı kart gösterdi. İki takım oyuncuları arasında tansiyon zaman zaman yükselirken, hakem Hall Umut Meler ilk yarıda 4, ikinci yarıda ise 7 kez sarı kartına başvurdu. Fenerbahçe’de ilk yarıda Serdar Aziz ve Ozan Tufan sarı kart görürken Galatasaray’da Belhanda ve Falcao da ilk 45 dakikada sarı kart gören isimler oldu. Mücadelenin ikinci yarısında Tolgay Arslan 50., Dirar 54., Isla ise 57. dakikada sarı kart gördü. Galatasaray’da Seri 58, Donk 68, Marano 74. dakikada sarı kart gördü. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal 67. dakikada saha içine girdiği ve itiraz ettiği gerekçesiyle kırmızı kartla saha dışına gönderildi. Younes Belhanda ile Deniz Türüç arasında 84. dakikada tansiyon bir anda yükseldi. Hakem Halil Umut Meler, oyundan çıkmak üzere olan Belhanda’ya ikinci sarı karttan kırmızı, Deniz Türüç’e ise direkt olarak kırmızı kart gösterdi. Öte yandan Galatasaray Teknik Direktörü Fath Terim de sarı kart gördü.

GALATASARAY’IN TARİHİ GOLLERİ DONK, FALCAO VE ONYEKURU’DAN GELDİ

  • Süper Lig’in 23. haftasında konuk olduğu Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup eden Galatasaray, tarihi bir galibiyete imza attı. Fenerbahçe deplasmanında 22 Aralık 1999’da aldığı galibiyetten sonraki 23 resmi maçı kazanamayan sarı-kırmızılı takım, rakibini 20 yılı aşkın süre sonra Kadıköy’de yenerek bu kötü seriye son verdi. Galatasaray, 1999’daki galibiyetten sonra sarı-lacivertli ekiple Kadıköy’de 3’ü Türkiye Kupası, 20’si lig olmak üzere oynadığı 23 müsabakada 15 kez yenilmiş, 8 defa da berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe deplasmanında 7 bin 368 gün sonra galibiyet sevinci yaşadı. Galatasaray’a 1-0 geriye düştüğü maçta tarihi galibiyeti getiren maçın gollerini Ryan Donk, Radamel Falcao ve Henry Onyekuru attı. Galatasaraylı futbolcular maçtan sonra taraftarlarının yanına giderek galibiyeti sarı-kırmızılı taraftarlarıyla kutladı. Fenerbahçe ise Galatasaray’a karşı Süper Lig’de 5,5 yıl sonra maç kaybetti. Sarı-lacivertliler, rakibi karşısında son lig yenilgisini 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014’te Türk Telekom Stadı’nda 2-1’lik skorla almıştı. Sarı-lacivertliler, ligde rakibine 10 maç sonra yenilmiş oldu.

Cimbom tarih yazdı
Cimbom tarih yazdı

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti. 20 yıllık Kadıköy galibiyeti hasretine son veren sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Donk, Falcao (penaltı) ve Onyekuru kaydederken, sarı-lacivertlilerin sayısı penaltıdan Max Kruse’dan geldi. 11 sarı ve 3 kırmızı kartın çıktığı maçta sarı-lacivertliler son 4 haftada 11 puan kaybederek zirve yarışının uzağında kaldı. Sarı-kırmızılılar ise zorlu deplasmandan 3 puan alarak ligdeki galibiyet serisini 7 maça çıkararak liderlik ortaklığını sürdürdü. Gerginliklerden dolayı ilk yarıda topun oyunda kalma süresi az olsa da iki takım da golü buldu. 4. dakikada Belhanda’nın derinlemesine pasına hareketlenen Onyekuru’nun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda çektiği şut yandan auta gitti. 17’de Vedat Muriqi’in ceza sahasında Marcao tarafından düşürülmesinin ardından maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçer Kruse, topu ve Muslera’yı farklı köşelere gönderdi: 1-0. 40’ta Ömer Bayram’ın kullandığı kornerde topla kale önünde bomboş pozisyonda buluşan Donk’un kafa vuruşu ağlarla buluştu: 1-1. 64’te Altay’ın hatalı pasıyla bir anda ceza yayı üzerinde topla buluşan Belhanda’nın vuruşunu kalesine dönen genç kaleci son anda kontrol etti. 77’de Jailson’un, Onyekuru’yu ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Falcao, Altay’ın köşeyi tahmin etmesine rağmen topu ağlara gönderdi: 1-2. 90+7’de kontratakta Jailson ile birebir kalan Onyekuru, rakibinden ve Altay’dan sıyrıldı ve topu boş kaleye gönderdi: 1-3.Güzel ve anlamlı bir galibiyet aldıkGalatasaray’ın başarılı kalecisi Fernando Muslera, anlamlı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Uruguaylı futbolcu, “Şükürler olsun. Çok güzel ve anlamlı bir galibiyet aldık. 20 yıldır kazanamıyorduk. Daha önce de finallerde kaybettik. Maçın 1. dakikasından 90. dakikasına kadar karşılaşmayı domine eden bir galibiyeti hak eden bir oyun oynadık. Bu galibiyet serisini burada devam ettirmemiz bize farklı şeyler katacaktır. Hak eden bir Galatasaray vardı. Henry’yi (Onyekuru) tebrik ediyorum. Biraz daha iyi olsaydı farklı bir skor çıkabilirdi” dedi.Ayaklarımızın yere basması gerekiyorFenerbahçe’yi deplasmanda 20 yıl sonra 3-1’lik skorla yendiği maçın ardından Galatasaraylı Sofiane Feghouli açıklamalarda bulundu. Bütün hafta boyunca maça çok iyi hazırlandıklarını belirten Cezayirli futbolcu, “Teknik heyetin 1. dakikadan 90. dakikaya kadar harfi harfine söylenenleri sahaya yansıtan bir takım vardı. Kalitemizi bir kez daha gösterdik. Ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Havaya girmemiz gerekiyor. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. İkinci yarıya iyi başladık. Uzun bir yolumuz var. Zorlu maçlar var. Havaya girmeden böyle devam etmeliyiz” ifadelerini kullandı. Hayatımın en mutlu günlerinden biriGalatasaray’ın Brezilyalı stoperi Marcao maçtan sonra yaptığız açıklamada, “Hayatımın en mutlu günlerinden bir tanesi. Alex sevdiğim beğendiğim bir futbolcuydu. Onu takip ederken, Brezilya’dan biliyorduk Galatasaray’ın Fenerbahçe’yi deplasmanda yenemediğini. Bunu bilerek geldik. Önümüzde uzun bir yol var. Önümüzdeki maçlara 3 puan parolasıyla çıkıp hedefe ulaşmak istiyoruz” dedi. Bütün hafta takım olarak çok iyi çalıştıklarını aktaran Brezilyalı oyuncu, “Görevimiz defans oyuncuları olarak gol yememek. En iyi şekilde oynayıp topu ileriye göndermek. Zorlu rakipler var Her pazar bizim için bir final” diye konuştu.Fenerbahçeli taraftarlar takım otobüsünü taşladı

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