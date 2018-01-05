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113 yıllık kulübe yakışmaz

TFF tarafından görevine son verildikten sonra açtığı tazminat davasını kaybetmemek adına Galatasaray'la yaptığı sözleşmedeki aylık maaşını 1905 TL gösteren Terim'in bu planına sarı-kırmızılı yönetimin onay vermesi camianın büyük tepkisini çekti. Sarı-kırmızılı camianın önde gelenlerinin, “113 yıllık geçimişe sahip bir çınarın böyle planlar içine dahil olması kabul edilebilir değil. Kulübümüzün asaletini yöneticilerimizin de sergilemesi gerekir” görüşünde oldukları belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fatih Terim’in Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tazminat alabilmesi için yaptığı muvazaalı sözleşmeye “evet” diyen Galatasaray yönetimine de büyük tepki var.

Fatih Terim’in Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tazminat alabilmesi için yaptığı muvazaalı sözleşmeye “evet” diyen Galatasaray yönetimine de büyük tepki var.

Türkiye Eski Futbol Direktörü Fatih Terim'in, 26 Temmuz 2017'de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından işine son verilmesi üzerine başlayan gerginlik yeni bir boyuta taşındı. Spor kamuoyu, görevinden alınmasının ardından TFF'ye açtığı tazminat davasını kaybetmemek adına sarı-kırmızılı takımdan alacağı ücreti, aylık 1905 TL olarak gösteren 64 yaşındaki teknik adama tepki duyarken, sarı-kırmızılı camianın da Galatasaray yönetiminin böyle bir plana tabir yerindeyse alet olmasından dolayı büyük bir sıkıntı duyduğu kaydedildi. Camianın önde gelen isimlerinin, sarı-kırmızılı kulübün böyle bir plan içine dahil olmasının 113 yıllık çınara yakışmadığı ve yöneticilerin de kulüp gibi asil bir davranış sergilemesi gerektiği görüşünde birleştikleri öğrenildi. Camianın, yönetimin, Terim'in bu isteğine rıza göstererek kabul etmesi karşısında son derece tepkili oldukları belirtilirken, yönetimin bu tepkilere sessiz kalmamasını ve gereğini yaparak 1905 TL'lik sözleşmenin düzeltilmesini bekledikleri belirtildi.

KAVGAYA KARIŞMASI TEPKİ ALDI

Galatasaray'da bir önceki görevinde, dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından gönderilen Fatih Terim, 15 Kasım 2013'te Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve getirilmişti. Milli takımda, gerek alınan başarısız saha sonuçları, gerekse de özellikle EURO 2016 sürecinde prim eksenli olarak oyuncularla yaşanan gerginlikler Terim'in koltuğunu sallarken, 64 yaşındaki çalıştırıcının, son olarak geçtiğimiz yaz, damatlarıyla birlikte, aynı zamanda federasyon üyesi de olan Selahattin Aydoğdu'nun işlettiği bir restoranı basması ve kavgaya karışmaları bardağı taşıran son damla olmuştu. Terim'in, yaşananların ardından konu ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, “Yine olsa yine aynısını yaparım” demesi üzerine milli takımdaki görevine son verilmişti. Türkiye'yi futbol anlamında uluslararası arenada temsil eden birinin bu tavrı, kamuoyundan da büyük tepki almıştı.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Terim, 26 Temmuz 2017'de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevinden alındı. Önce milli takımı kendisinin bıraktığını söyleyen Terim, daha sonra gönderildiğini belirterek sözleşmesindeki ücretin peşinde olduğunu belli etti. 64 yaşındaki çalıştırıcının, federasyonla 15 Kasım 2018'e kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu. Terim, TFF tarafından gönderildiği için sözleşme gereğince her ay 291 bin Euro, toplamda ise 4 milyon 365 bin Euro bir gelirin sahibi olacaktı. Ancak, bu süreçte herhangi bir kulübe imza atarsa bundan yoksun kalacaktı. TFF'ye tazminat davası açan 64 yaşındaki teknik adamın, maaşını 1905 TL göstererek mahkeme karşısında zor duruma düşmemeye çalışması ve Galatasaray yönetimini de buna ikna etmesi camianın tepki gösterdiği ana unsur olarak öne çıkıyor. Terim, mart ayına ertelenen mahkemeyi kazanırsa, sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'dan alması gereken ücreti dolaylı yoldan TFF'den almış olacak.

Love'un aranmasını ahlaksızca buluyorum

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 26 Temmuz 2017'de görevine son verilen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e tepkiler sürüyor. Sezonun ilk yarısının bitimine 1 hafta kala Galatasaray'la sözleşme imzalayan 64 yaşındaki çalıştırıcının, sezon sonuna kadar alacağı ücreti 1905 TL olarak belirlemesi dikkat çekerken, bunun arkasında ise TFF'yi alacağı tazminat nedeniyle mahkemeye vermiş olmasının yattığı ortaya çıkmıştı. Sözleşmesinde yer alan bir madde gereği Terim'in, tazminatını alabilmek için herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekiyor. Terim'in de mahkeme süreci devam ederken tazminatını kurtarmak için böyle bir hamleye başvurması kamu vicdanını rahatsız etmişti. 64 yaşındaki çalıştırıcıya bir tepki de Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, golcü oyuncuları Vagner Love ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Terim'i hedef alan ifadeler kullanırken, “Vagner Love için resmi bir teklif yok. Vagner'i bir kulübün tercümanı arıyor. Bir kulübün teknik direktörü futbolcusuna arattırıyor. Ben bunları ahlaksızca buluyorum açıkçası. Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'u. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum. Fatih Terim'in Vagner Love'u arattığını, Türkiye'ye Vagner Love'u getiren Cenk Meriç Yazıcı bana söyledi” ifadelerini kullandı.

Bu para helal mi?
Bu para helal mi?

Temmuz ayında Alçatı'da TFF yetkilisi Selhattin Aydoğdu ile yaptığı kavga olayından sonra Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 26 Temmuz 2017'de görevden alınan Fatih Terim'in TFF aleyhine açtığı dava gündemdekini yerini koruyor. Sözleşme fesih bedeli olarak TFF'den 12 milyon 950 bin TL tazminat isteyen Fatih Terim'in bu süreçte Galatasaray ile 1905'lik sözlemesi tartışmayı başka bir boyuta taşıdı.Terim'in TFF'den almak istediği tazminatı sekteye uğratmamak adına böyle bir yola başvurması ve Galatasaray'ın da bu konuya alet olması tepkileri arttırdı. TFF ile arasındaki fesih sözleşmesinde Terim'in iş bulması halinde tazminatın ortadan kalkacağı yazıyor. Terim, TFF aleyhine açtığı davada haklı bulunur ve tazminata hak kazanırsa, Galatasaray'dan kazandığı miktar, tazminat alacağından düşülecek. 1905 TL'lik maaş dikkate alındığında sadece bu miktar mevcut hak edişinden düşülecek. Böyle bir durum hem Terim'in niyetini ortaya koyacak hem de TFF’nin kötü idare neticesinde kamuyu zarara uğratmasına olanak sağlayacak. Türk futbol kamuoyundaki beklenti ise bu çirkin olaydan bir an önce geri adım atılması.Cevap bekleyen sorular* Galatasaray, Fatih Terim'in yapmış olduğu ve kamuoyunda hırsızlık olarak nitelendirilen bu olaya neden alet oldu?* Sarı-kırmızılı camia bu konudaki gereken tavrı neden ortaya koymamaktadır?* Bu süreçte hem TFF hem G.Saray dolandırılırken, iki kurumun da hukukçuları neden harekete geçmemektedir?* Terim, 1905 TL'lik maaşla G.Saray'a jest yaptığını söylerken, bu jestler neden geçmişteki sözleşmelerinde bulunmamaktadır?Fesih maddesi TFF lehine15 Kasım 2018'e kadar sözleşmesi bulunan Fatih Terim, bu tarihe kadar herhangi bir takımda teknik direktör ya da sportif direktör olarak görev almazsa TFF tarafından her ay 291 bin Euro tazminat alacak ve 15 ay sonunda alacağı toplam ücret 4 milyon 365 bin Euro'yu bulacaktı. Terim'in herhangi bir kulüpte göreve başlaması halinde ise, o tarihten itibaren bu tazminatlar tamamen ortadan kalkacaktı. Taraflar arasında 15 Kasım 2013'te imzalanan sözleşmenin fesih maddesi şu şekilde; "6.2 İşbu sözleşme, FEDERASYON tarafından tek taraflı olarak feshedildiği takdirde, Türkiye Futbol Direktörü'nün fesih tarihine kadar hak edilmiş ücret ve sair haklarının yanı sıra, sözleşmenin geri kalan süresine (15.11.2018) ilişkin hak edilecek sabit ücret toplamı, ait olduğu ayın son gününde ve eşit taksitlerde, erken fesih tazminatı olarak Türkiye Futbol Direktörü'ne ödenir. İşbu madde uyarınca Türkiye Futbol Direktörü'nün hak kazanacağı erken fesih tazminatı, Türkiye Futbol Direktörü'nün kalan süre içerisinde, ücretli olarak teknik veya sportif direktör olarak bir iş yapması halinde, derhal ve herhangi bir ihtar veya ihbara gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer."Fatih Terim sözünden döndü!TFF Avukatı Hüseyin Karaahmetoğlu, “Terim'in, TFF yetkilisi Selahattin Aydoğdu'ya yönelik gerçekleştirdiği fiilden sonra, 'Yine olsa yine yaparım' şeklinde beyanda bulununca iş akdi feshedildi” dedi. Karaahmetoğlu, Terim'in, TFF ile yaptığı görüşmelerde önce istifa ettiğini ve bir alacak talebi olmadığını beyan etmesine rağmen, daha sonra fikir değiştirerek cezai şart talebinde bulunduğunu öne sürerek, bu konuyla ilgili tanık dinlenilmesini talep etti. Davaya ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme, avukatların delilleri sunmaları için duruşmayı 7 Mart'a erteledi. İkinci duruşmada tanıkların dinlenmesi bekleniyor.TFF olup biteni izliyorKonuyla ilgili bir açıklama yapan TFF yöneticisi Hüsnü Güreli, “Fatih Hocamız, sözleşmesinin fesih edilmesinden sonra bir talepte bulundu. TFF de bu talebe itiraz etti. Şu anda yargı safhasında. Yargıya intikal etmiş bir konu hakkında bir hukukçu olarak herhangi bir beyanda bulunmam doğru olmaz. Hukuki de olmaz etik de olmaz. Davanın ne kadar süreceğini Türk yargısı bilir. Ben o konuda bir tahmin yapamıyorum. İzleyeceğiz, göreceğiz” dedi.Süreç nasıl gelişti?Fatih Terim, TFF Futbol Direktörü olduğu dönem, damatları ve iki özel korumasıyla 16 Temmuz'da, Alaçatı'yagiderek, restoran sahibi Selahattin Aydoğdu'ya saldırmış, daha sonra büyük bir kavga yaşanmıştı. Terim'in kavgayla ilgili 19 Temmuz'da, "Yine olsa yine yaparım" açıklamaları üzerine harekete geçen TFF, 26 Temmuz'da Terim'in sözleşmesini tek taraflı feshetti. Terim'in avukatı Rezan Epözdemir, sözleşmenin haksız yere feshedildiğini iddia ederek TFF aleyhine 12 milyon 950 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.Tazminatın zaafa uğramasını istemiyorGazeteci Attila Gökçe 27 Aralıkta Milliyet Gazetesi'ndeki yazıda konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı; Bu arada basına açık toplantıda söyledikleri de önemli: “20 Ocak’a kadar ayrı bir sözleşme, 31 Mayıs’a kadar ayrı bir sözleşme yaptık. Bu sözleşmelerde belirtilen süre içinde ücret kısmı “bedelsiz” olacaktır.” 31 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak yeni sözleşmede ise Terim’e 1 yıllık görev verilecek, yılda 3 milyon Euro ödenecektir. Duygusallığı bir yana bırakırsak... Terim, görevden ayrılmasına karar veren Türkiye Futbol Federasyonu’na açtığı 12 milyon liralık tazminat davasının herhangi bir nedenle zaafa uğramasını istemiyor. TFF ile sözleşmesinin Haziran 2018’e kadar sürdüğünü belirterek Galatasaray’da o süre dolana kadar “bedelsiz” çalışacağını açıklıyor. TFF avukatlarının mahkemeye verdikleri dilekçede ise “Beş yıllık sürenin bitimine 1 yıl kala görevden ayrılmanın bu kadar önemli bir talebi haklı çıkaramayacağı” ileri sürülüyor. Avukatların verdiği dilekçelerde Terim’le uzlaşma zemini arandığını hissettim. Bakalım, hakimler ne karar verecek?”Ahmet Çakar: İnsanları kandırıyorlarEski FIFA Hakemi ve spor yazarı Ahmet Çakar, Beyaz TV'de, Terim'in G.Saray ile yaptığı sözleşmeyi sert şekilde eleştirmişti. Çakar, "Fatih Terim'in G.Saray'dan ikinci yarı için aylık 1905 TL alması G.Saray sevgisi falan değildir. TFF'den alacağı tazminat için kanunu dolandırmadır. Mahkeme işsiz kaldığı dönemlere bakıp kaç para aldığını denetleyeceği için eksik para almama adına bu yapılmıştır. 1905 TL Terim için bir günlük yemek parasıdır. Türk halkını kandırmasınlar. Böyle bir şey varsa üstü kapatılmasın. Madem G.Saray'a jest yaptı bir dahaki sezon neden 3 milyon Euro alıyor?” ifadelerini kullandı.KAP bildirimi 1 saatte değişti!Fatih Terim, Galatasaray'la 1.5 yıllık sözleşme imzalarken, alacağı bedel Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ilk önce, 2017-2018 sezonu için 1 milyon Euro, 2018-2019 sezonu için 2 milyon Euro olarak açıklandı. Ardından KAP'ta yeni bir bildirim yayınlayan Galatasaray, Terim'e ödenecek ücretin bu sezonun ikinci yarısı için aylık 1905 TL, 2018-2019 sezonu için 3 milyon Euro olacağını açıkladı.

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