113 yıllık kulübe yakışmaz

Türkiye Eski Futbol Direktörü Fatih Terim'in, 26 Temmuz 2017'de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından işine son verilmesi üzerine başlayan gerginlik yeni bir boyuta taşındı. Spor kamuoyu, görevinden alınmasının ardından TFF'ye açtığı tazminat davasını kaybetmemek adına sarı-kırmızılı takımdan alacağı ücreti, aylık 1905 TL olarak gösteren 64 yaşındaki teknik adama tepki duyarken, sarı-kırmızılı camianın da Galatasaray yönetiminin böyle bir plana tabir yerindeyse alet olmasından dolayı büyük bir sıkıntı duyduğu kaydedildi. Camianın önde gelen isimlerinin, sarı-kırmızılı kulübün böyle bir plan içine dahil olmasının 113 yıllık çınara yakışmadığı ve yöneticilerin de kulüp gibi asil bir davranış sergilemesi gerektiği görüşünde birleştikleri öğrenildi. Camianın, yönetimin, Terim'in bu isteğine rıza göstererek kabul etmesi karşısında son derece tepkili oldukları belirtilirken, yönetimin bu tepkilere sessiz kalmamasını ve gereğini yaparak 1905 TL'lik sözleşmenin düzeltilmesini bekledikleri belirtildi.

KAVGAYA KARIŞMASI TEPKİ ALDI

Galatasaray'da bir önceki görevinde, dönemin başkanı Ünal Aysal tarafından gönderilen Fatih Terim, 15 Kasım 2013'te Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Türkiye Futbol Direktörü olarak göreve getirilmişti. Milli takımda, gerek alınan başarısız saha sonuçları, gerekse de özellikle EURO 2016 sürecinde prim eksenli olarak oyuncularla yaşanan gerginlikler Terim'in koltuğunu sallarken, 64 yaşındaki çalıştırıcının, son olarak geçtiğimiz yaz, damatlarıyla birlikte, aynı zamanda federasyon üyesi de olan Selahattin Aydoğdu'nun işlettiği bir restoranı basması ve kavgaya karışmaları bardağı taşıran son damla olmuştu. Terim'in, yaşananların ardından konu ile ilgili olarak düzenlediği basın toplantısında, “Yine olsa yine aynısını yaparım” demesi üzerine milli takımdaki görevine son verilmişti. Türkiye'yi futbol anlamında uluslararası arenada temsil eden birinin bu tavrı, kamuoyundan da büyük tepki almıştı.

GÖZLER MART AYINA ÇEVRİLDİ

Terim, 26 Temmuz 2017'de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından görevinden alındı. Önce milli takımı kendisinin bıraktığını söyleyen Terim, daha sonra gönderildiğini belirterek sözleşmesindeki ücretin peşinde olduğunu belli etti. 64 yaşındaki çalıştırıcının, federasyonla 15 Kasım 2018'e kadar süren bir sözleşmesi bulunuyordu. Terim, TFF tarafından gönderildiği için sözleşme gereğince her ay 291 bin Euro, toplamda ise 4 milyon 365 bin Euro bir gelirin sahibi olacaktı. Ancak, bu süreçte herhangi bir kulübe imza atarsa bundan yoksun kalacaktı. TFF'ye tazminat davası açan 64 yaşındaki teknik adamın, maaşını 1905 TL göstererek mahkeme karşısında zor duruma düşmemeye çalışması ve Galatasaray yönetimini de buna ikna etmesi camianın tepki gösterdiği ana unsur olarak öne çıkıyor. Terim, mart ayına ertelenen mahkemeyi kazanırsa, sezonun ikinci yarısı için Galatasaray'dan alması gereken ücreti dolaylı yoldan TFF'den almış olacak.

Love'un aranmasını ahlaksızca buluyorum

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 26 Temmuz 2017'de görevine son verilen Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'e tepkiler sürüyor. Sezonun ilk yarısının bitimine 1 hafta kala Galatasaray'la sözleşme imzalayan 64 yaşındaki çalıştırıcının, sezon sonuna kadar alacağı ücreti 1905 TL olarak belirlemesi dikkat çekerken, bunun arkasında ise TFF'yi alacağı tazminat nedeniyle mahkemeye vermiş olmasının yattığı ortaya çıkmıştı. Sözleşmesinde yer alan bir madde gereği Terim'in, tazminatını alabilmek için herhangi bir yerde çalışmıyor olması gerekiyor. Terim'in de mahkeme süreci devam ederken tazminatını kurtarmak için böyle bir hamleye başvurması kamu vicdanını rahatsız etmişti. 64 yaşındaki çalıştırıcıya bir tepki de Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu, golcü oyuncuları Vagner Love ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, Terim'i hedef alan ifadeler kullanırken, “Vagner Love için resmi bir teklif yok. Vagner'i bir kulübün tercümanı arıyor. Bir kulübün teknik direktörü futbolcusuna arattırıyor. Ben bunları ahlaksızca buluyorum açıkçası. Fatih Terim, tercümana arattırıyor Vagner Love'u. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e saygı duyuyorum. Çok kaliteli, değerli, saygılı biri. Ben onun bilgisi dahilinde olduğunu sanmıyorum. Teknik direktörün yaptığı hata olarak düşünüyorum. Fatih Terim'in Vagner Love'u arattığını, Türkiye'ye Vagner Love'u getiren Cenk Meriç Yazıcı bana söyledi” ifadelerini kullandı.

