2 kulvarda da şampiyonluk

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Büşükşehir Belediyesi Erzurumspor’u 5-0 yenerek yarı finalin kapısını ardına kadar aralayan Trabzonspor, iki kulvarda da iddiasını sürdürüyor. 40 yaşındaki teknik direktörü Hüseyin Çimşir yönetiminde Süper Lig’de de bir maçı eksiğiyle 38 puanla lider Sivasspor’un 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, hem lig hem de Türkiye Kupası’nda hedefe doğru emin adımlarla ilerliyor. En son 2009-2010 sezonunda Şanlıurfa’da oynanan karşılaşmada Fenerbahçe’yi 3-1 yenerek Türkiye Kupası’nı kazanan bordo-mavili takım, son 9 sezondur kupa hasreti yaşıyor. Ligde ilk kez mücadele ettiği 1974-1975 sezonunda kupada final oynamayı başaran Karadeniz ekibi, 14 final maçının 8’inde kupa şampiyonluğuna ulaştı. Trabzonspor, ikişer kez Beşiktaş ve Gençlerbirliği, birer kez de Galatasaray, Bursaspor, Adana Demirspor ve Fenerbahçe karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.

9 SEZONDA BİR KEZ FİNAL

Trabzonspor, son 9 sezonda kupada sadece bir kez final oynadı. Fenerbahçe ile 2012-2013 sezonunda Ankara’da karşılaşan bordo-mavililer, rakibine 1-0 mağlup olarak kupayı elde edememişti. Karadeniz ekibi, 2010-2011 sezonunda grup aşaması, 2011-2012 sezonunda 4. kademe maçı, 2012-2013 sezonunda final, 2013-2014 sezonunda 4. tur, 2014-2015 sezonu son 16 turu, 2015-2016 sezonu son 16 turu, 2016-2017 grup aşaması, 2017-2018 sezonunda son 16 turu, 2018-19 sezonunda çeyrek finalde kupaya veda etti. Trabzonspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında turu geçmesi halinde 6 sezon sonra yarı finale yükselmiş olacak.

Nefesi yeten ipi göğüsleyecek

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında yaptığı açıklamada, “7-8 takımın şampiyonluk şansı var. Gücü, nefesi yeten, her maçı aynı ciddiyetle oynayan ipi göğüsleyecek” dedi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, ligdeki şampiyonluk yarışı hakkında açıklamalarda bulundu. Ligde her takımın güçlü olduğunu ve kolay maç olmadığını belirten Ağaoğlu, “Maç maç düşünüyoruz. Bunu hoca da oyuncular da söylüyor. Gidecek çok uzun yolumuz var. Zaten puan cetveline bakarsanız ilk 7-8 takımın hepsinin şampiyonluk şansı var. İlerleyen haftalarda iyi bir mücadele olacağını tahmin ediyorum. Artık gücü, nefesi yeten, iyi mücadele eden, sabırla mücadele eden, rakiplerine saygı duyan, her maçı aynı ciddiyetle oynayan ligin sonunda ipi göğüsleyecek gibi görünüyor” dedi. Kendi fikstürlerini de değerlendiren başkan Ağaoğlu, “Bakalım yollar bizi nereye götürecek. Gençlerbirliği deplasmanı da zor bir deplasman. Sonra içeride Sivasspor ile oynayacağız. Kolay maç yok. İnşallah Allah bir kaza vermezse, sakatlık olmazsa Abdulkadir Ömür’ün de ümit ediyorum ki Gaziantep maçında maç kadrosunda olacağını ümit ediyorum. Daha da güç kazanacağız. Mücadelemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Manoel Messias ekstra çalıştı

Trabzonspor, Süper Lig’in 21. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ve Ahmet Canbaz yer almadı. Hafif sakatlığı bulunan Sosa takımdan ayrı çalıştı. Trabzonspor’un yeni transferi Manoel Messias, normal antrenmanın tamamlanmasının ardından yardımcı antrenör Muzaffer Bilazer yönetiminde ekstra bir çalışma gerçekleştirdi.