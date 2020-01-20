2.LİG

2. ligde futbol sahalarında ender görülecek olay

TFF 2. ligde oynanan Uşakspor-Velimeşespor mücadelesi unutulmayacak anlara sahne oldu. Mücadelenin son dakikalarında konuk ekip lehine penaltı kararı verildi. Velimeşespor kazanılan bu penaltıyı tam 3 kez atarken ev sahibi ekibin kalecisi de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uşakspor, 3 kez tekrarlanan penaltı atışında gole izin vermedi.

Uşakspor, 3 kez tekrarlanan penaltı atışında gole izin vermedi.

TFF 2. ligde dün oynanan Uşakspor-Velimeşespor maçında yıllarca hatırlanacak bir penaltı anı yaşandı. Konuk ekip lehine son dakikalarda verilen penaltı tam 3 kez tekrarlanırken ev sahibi ekibin kalecisi Ersin Aydın da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bununla birlikte 3 kez tekrarlanan penaltıdan gol çıkmadı.

Peki neler yaşandı?

Velimeşespor'un attığı ilk penaltı ihlal nedeniyle tekrarlandı. Bu noktada penaltıyı kurtaran kaleci Ersin Aydın, ihlal gerekçesiyle sarı kart gördü. İkinci kez atılan penaltı da aynı şekilde kaleci tarafından kurtarıldı ancak ihlal gerekçesiyle tekrarına karar verildi. Hakem ikinci kez ihlal yapan kaleciyi ikinci sarı karttan oyun dışı bıraktı. Uşakspor, oyuncu değişikliklerini yaptığı için mücadeleye Uşakspor'un sağ beki Levent geçti. Levent Aktuğ, 3. kez tekrarlanan penaltı atışında da gole izin vermedi.

Karşılaşma Uşakspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Uşaklı futbolcular penaltıların tekrarlanması nedeniyle hakemin bahis yapmış olabileceği iddiasında bulundu.

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