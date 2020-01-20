2. ligde futbol sahalarında ender görülecek olay

TFF 2. ligde dün oynanan Uşakspor-Velimeşespor maçında yıllarca hatırlanacak bir penaltı anı yaşandı. Konuk ekip lehine son dakikalarda verilen penaltı tam 3 kez tekrarlanırken ev sahibi ekibin kalecisi Ersin Aydın da kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bununla birlikte 3 kez tekrarlanan penaltıdan gol çıkmadı.

Peki neler yaşandı?

Velimeşespor'un attığı ilk penaltı ihlal nedeniyle tekrarlandı. Bu noktada penaltıyı kurtaran kaleci Ersin Aydın, ihlal gerekçesiyle sarı kart gördü. İkinci kez atılan penaltı da aynı şekilde kaleci tarafından kurtarıldı ancak ihlal gerekçesiyle tekrarına karar verildi. Hakem ikinci kez ihlal yapan kaleciyi ikinci sarı karttan oyun dışı bıraktı. Uşakspor, oyuncu değişikliklerini yaptığı için mücadeleye Uşakspor'un sağ beki Levent geçti. Levent Aktuğ, 3. kez tekrarlanan penaltı atışında da gole izin vermedi.

Karşılaşma Uşakspor'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlanırken Uşaklı futbolcular penaltıların tekrarlanması nedeniyle hakemin bahis yapmış olabileceği iddiasında bulundu.

Uşakspor - Velimeşespor dakika 90!



👉 Velimeşe penaltı kazandı. Ersin kurtardı.

👉 Penaltı tekrarlandı. Ersin sarı kart gördü.

👉 Ersin penaltıyı kurtardı. Penaltı yine tekrarlandı. Ersin kural ihlaliyle ikinci sarıdan atıldı.

👉 3. penaltıyı sağ bek Levent kurtardı. pic.twitter.com/P3QXKBb3DY — TFF 2.Lig (@st2lig) January 19, 2020