Spor 33 milyon Euro kaybımız var
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33 milyon Euro kaybımız var

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, tranfer sürecinde zorlansalar da alınlarının akıyla çıktıklarını söyledi. Pandeminin kendilerini maddi olarak çok etkilediğini söyleyen Albayrak, “Bağış kampanyasında herkesin taşın altına elini koyması lazım” dedi.

Umut Yılmaz Yeni Şafak
Abdurrahim Albayrak
Abdurrahim Albayrak

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, ara transfer çalışmalarının çok zor geçtiğini, çok uğraştıklarını ancak alınlarının akıyla bu süreci atlattıklarını söyledi. Albayrak, “Eksiklerimiz vardı, nokta atış transferler istiyorduk. Bunları yapmak için ekip halinde hareket ettik. Başta Mustafa Cengiz başkanımız olmak üzere tüm yönetim kurulumuz uzun uzun çalışmalar yaptı. Sabahlara kadar kaldık. Çok zor oldu, çok uğraştık ama alnımızın akıyla çıktık. Fernandes’in transferi Türkiye’de bir rüyaydı ve bu rüyayı da gerçekleştirdik. Son gün ulaşımı için 50 bin Pound harcadık. Pilotlara prim vereceğimi söyledim. O uçak İstabul’a indiğinde kuş gibi hafifledim. Fernandes transferinde yaşadığım stresi, hastanede Covid’e yakalandığım dönemde yanımdan tabutlar geçerken bile yaşamadım” diye konuştu.

MOSTAFA’YI ALACAĞIZ

Mostafa Mohamed transferinin de kendilerini zorladığını belirten Albayrak, “En çok Mostafa Mohamed transferinde zorlandım. Bir ay sürdü. Fransız kulübü ve birçok menajer devreye girdi. Kiralık geldi ama opsiyonu bizde, 4 milyon Dolar verip bonservisini alacağız. Çok değerli bir oyuncu. Bir an önce daha çok gol atmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu. Tek futbolcuya endeksli kalmadıklarını dile getiren Albayrak, “Hiçbir zaman bir futbolcuya odaklanmadık. Bu transfer döneminde sabırlı ve kararlı davrandık yoksa çok pahalıya mal olacaktı. İrfan Can bize gelmeyi çok istedi, Galatasaraylı olduğunu söyledi. Çıkabileceğimiz en yüksek rakama çıktık ama kabul etmediler. Bende ne fotoğraflar var, paylaşmıyorum. Mert Hakan’ın ve hatta ofisimden ağlayarak giden Vedat Muriç’in” dedi. Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Falcao konusunda kendilerine herhangi bir teklif gelmediğini belirterek, “Dünya futbolu için çok önemli bir markadadır Radamel Falcao. Teknik ekibimiz ve biz Sakatlığının geçmesini bekliyoruz. Bize resmi bir teklif yok. Bizim çok değerli bir oyuncumuzdur” dedi.

BAŞKA CEZALARI BEKLİYORUZ

Arda Turan’ın aldığı ceza hakkında konuşan Albayrak, “Arda’nın 2 maç ceza almasına çok üzüldüm. Başka cezaları bekliyoruz, ondan sonra açıklama yaparız. Sağlık çalışanları çok kıymetli. Başımızın tacı olan sağlık çalışanlarının adı kullanılarak ne işler yapıldı” diye konuştu. Pandemi sürecinde zarar ettiklerini dile getiren Albayrak, “Galatasaray’daki bağış kampanyasına taraftarlarımızın çok duyarlı olmalarını istiyorum. Bize yardım etsinler, bağış yapsınlar; Galatasaray’ın geleceği için, hepimiz için. 33 milyon Euro hasılat kaybımız var; herkesin taşın altına elini koyması lazım” diyerek sözlerini tamamladı.

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