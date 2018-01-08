350 bin Euro'luk fedakarlık

Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen ve Türk futbol tarihinin en çok gelir getiren transferi olarak adını tarihe yazdıran Cenk Tosun'un büyük bir fedakarlığa imza atarak gittiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda bu sezonun ilk yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki 16 maçta 8 gol ve 1 asistle oynarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yaptı. Deneyimli golcü Devler Ligi'nde Porto ile yapılan ve 3-1 kazanılan ilk maçta takımını 2-1 öne geçiren golü atarak galibiyetin yolunu açtı. 2-1 kazanılan ilk Monaco maçında 2 gol birden atan cenk, 1-1'lik ikinci Monaco maçında da ağları havalandırırken, 1-1 biten ikinci Porto maçında asisti veren isim oldu. Kaba bir hesapla Şampiyonlar Ligi'ndeki maç performansına göre verilen 4 milyon Euro'da Cenk'in katkısı üst düzeydeydi. Buna karşılık sezonun ilk yarısında alacağı garanti ücretinden kalan taksidi, maç başı ücreti ve prim hak edişleri nedeniyle kulüpten alması gereken 350 bin Euro'yu bıraktığı ifade edildi.

İNGİLTERE'DE 15. TÜRK OLACAK

Bu arada Cenk Tosun, Premier Lig'de forma giyecek 15. Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti. 1992 yılında kurulan İngiltere Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu Mustafa İzzet oldu. Chelsea ile sözleşme imzalamasına karşın hiç şans bulamayan ve 1996 yılında Leicester City'e gelen Mustafa İzzet, Leicester ekibi ve sonrasında Birmingham City'de 248 maçta oynayarak Premier Lig'de en fazla forma giyen Türk futbolcu olmayı başardı. Bu futbolcuyu 8 sezon Blackburn Rovers'ta oynayan Tugay Kerimoğlu izledi. İngiltere'de en çok forma giyen üçüncü isim ise Tuncay Şanlı oldu.