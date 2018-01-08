SÜPER LİG

350 bin Euro'luk fedakarlık

Everton'a 22 milyon Euro karşılığında Türk futbolunun transfer bedeli rekorunu kırarak transfer olan Cenk Tosun, ilk yarıdaki garanti ücretinden kalan taksidi ile maç başı ücretleri ve primlerinden kaynaklanan 350 bin Euro'luk alacağını bıraktı

Süleyman Hatırasu Yeni Şafak
Cenk Tosun

Cenk Tosun

Beşiktaş'tan Everton'a 22 milyon Euro bonservis bedeliyle geçen ve Türk futbol tarihinin en çok gelir getiren transferi olarak adını tarihe yazdıran Cenk Tosun'un büyük bir fedakarlığa imza atarak gittiği ortaya çıktı. Siyah-beyazlı takımda bu sezonun ilk yarısında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki futbolcu, ligdeki 16 maçta 8 gol ve 1 asistle oynarken, Şampiyonlar Ligi'ndeki 6 karşılaşmada 4 gol atıp 2 asist yaptı. Deneyimli golcü Devler Ligi'nde Porto ile yapılan ve 3-1 kazanılan ilk maçta takımını 2-1 öne geçiren golü atarak galibiyetin yolunu açtı. 2-1 kazanılan ilk Monaco maçında 2 gol birden atan cenk, 1-1'lik ikinci Monaco maçında da ağları havalandırırken, 1-1 biten ikinci Porto maçında asisti veren isim oldu. Kaba bir hesapla Şampiyonlar Ligi'ndeki maç performansına göre verilen 4 milyon Euro'da Cenk'in katkısı üst düzeydeydi. Buna karşılık sezonun ilk yarısında alacağı garanti ücretinden kalan taksidi, maç başı ücreti ve prim hak edişleri nedeniyle kulüpten alması gereken 350 bin Euro'yu bıraktığı ifade edildi.

İNGİLTERE'DE 15. TÜRK OLACAK

Bu arada Cenk Tosun, Premier Lig'de forma giyecek 15. Türk futbolcu olarak kayıtlara geçti. 1992 yılında kurulan İngiltere Premier Lig'de forma giyen ilk Türk futbolcu Mustafa İzzet oldu. Chelsea ile sözleşme imzalamasına karşın hiç şans bulamayan ve 1996 yılında Leicester City'e gelen Mustafa İzzet, Leicester ekibi ve sonrasında Birmingham City'de 248 maçta oynayarak Premier Lig'de en fazla forma giyen Türk futbolcu olmayı başardı. Bu futbolcuyu 8 sezon Blackburn Rovers'ta oynayan Tugay Kerimoğlu izledi. İngiltere'de en çok forma giyen üçüncü isim ise Tuncay Şanlı oldu.

Cenk Porto'da olsa daha farklı fiyata giderdi
Cenk Porto'da olsa daha farklı fiyata giderdi

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, takımın sezonun ikinci yarısına hazırlandığı Antalya'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Cenk Tosun'un, 22 milyon Euro'luk rekor bonservis bedeliyle Everton'a satılması hakkında değerlendirmede bulunan Orman, “Satışlarımızın çok abartıldığını düşünüyorum, hatta üzülüyorum. Ne açıdan üzülüyorum, ülkem adına üzülüyorum. Coutinho, 160 milyon Euro'ya Barcelona'ya gidiyor, dünyada bu rakamlar konuşulurken Türkiye'de neden konuşulmasın? Cenk, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin en önemli golcüleri arasınde yer aldı. Ancak, az bir rakama gitti. Cenk, Porto'da olsa daha büyük meblağlara gidebilirdi, bu açıdan üzücü. Türkiye'de marka değerini yükseltmemiz gerekiyor, bu da sadece Beşiktaş'la alakalı değil. Futbolumuzu izlenebilir hale getirmemiz gerekiyor. Galatasaray'ı, Fenerbahçe'si , federasyonu herkesin içinde olması lazım. Kulüplerin mali durumu bozuk ancak 'Devlet bize yardım etsin' demek yerine, marka değerini yükseltmemiz gerekiyor. Oyuncumuz adına ise sevinçliyiz. Gitmeyi çok istedi. Galiba Tottenham maçında oynayacak. Gidip izlemek istiyorum” dedi. Şu an için oyuncu satmak gibi bir düşünceleri olmadığını belirten Orman, “Babel olsun, Tosic olsun çıkan haberler hepsi rivayetten ibaret. Bir forvet transferi yapmak istiyoruz. Ancak henüz çok başındayız. Önümüzde 20 gün gibi bir süreç var. Ekonomik koşulları değerlendirip bakacağız. Satışlardan memnun olmadığımı söylemiştim. Bu oyuncular eşya değil, ruhları olan insanlar. Ancak durumlar değerlendirilince böyle durumlar oluyor. Beşiktaş'ın, Cenk'i satmadığını ve Şubat oyunda sakatlandığını düşünün. Elimizde zaten Alvaro Negredo gibi çok önemli bir santrfor var ama yine de bir transfer yapmak istiyoruz” diye konuştu.ARDA TURAN'I ÇOK SEVERİMSiyah-beyazlılarla adı anılan Arda Turan için de görüşlerini açıklayan Fikret Orman, “Arda çok iyi bir çocuktur, çok önemli bir oyuncu. 45 milyon Euro gibi bir paraya Barcelona'ya transfer olmuş bir yıldız. Beşiktaş'ta oynamasını da çok isterim. Ancak o bölgede şu anda çok oyuncumuz var. Böyle bir transfer yaparsak takımda sorun çıkabilir. Ondan dolayı şu anda gündemimizde yok. Ancak Arda çok karakterli bir çocuktur, şahsi olarak da severim. Kazanmamız gerekiyor” dedi.TOLGAY VE OĞUZHAN'LA KONUŞMALIYIZTolgay Arslan ve Oğuzhan'la ilgili görüşlerini de açıklayan Başkan Orman, “Tolgay ve Oğuzhan bizim oyuncularımız, bir yere gidecekleri yok. Göndermeye niyetimiz de yok. Onların da gitmeye niyeti yok. Ancak bazı şeyler var onların konuşulması lazım. Orkan Çınar'ın oynamasını istiyorum, henüz hocayla konuşmadım ama belki bu sezon onu oynayabileceği bir takıma kiralayabiliriz. Konyaspor ve başka kulüpler de istiyor sanırım. Oyuncularım benim iznim olmadan kimseyle görüşmez, burası Beşiktaş. Hepsi benim oğlum gibi. Biz bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.