75 milyon euro'luk ihmal

Eski başkan Aziz Yıldırım döneminde Ülker Grubu ve Fenerbahçe Spor Kulübü ile yapılan protokole göre, 30 Haziran tarihine kadar Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun yanındaki 38 dönümlük arsa üzerine 90 bin metrekare inşaat yapılması için mutabakata varılmıştı.

Arazi üzerine ayrıca bir kolej ve bir de 50 yataklı otel yapılarak Fenerbahçe’ye verilecek, da yüzde 50 pay sarı-lacivertlilerin olacaktı. Ancak Ali Koç başkanlığa geldikten sonra bu konuda adım atmadı. Proje, 30 Haziran tarihine kadar hayata geçirilmezse Fenerbahçe projenin bitiminde beklenen 75 milyon Euro (572 milyon TL) gelirden mahrum kalacak, ayrıca kulübe sürekli gelir sağlayacak Fenerbahçe Koleji ile otelden de yararlanamayacak.

Kritik tarih 30 Haziran

Arazinin Fenerbahçe Spor Kulübü’ne ait olması koşuluyla, arsa üzerine konut inşaatı yapılabileceği konusunda mutabakata varılmış, 230 milyon TL karşılığında arsanın satışı defter üzerinde Fenerbahçe Spor Kulübü’ne yapılmıştı. Ancak fiili olarak Fenerbahçe Spor Kulübü’nden Ülker Grubu’na herhangi bir bedel ödenmemişti. 30 Haziran tarihine kadar protokolde imza altına alınan inşaatların yapımı hayata geçirilirse Fenerbahçe, satıştan elde etmesi beklenen 75 milyon Euro gelirden Ülker Grubu’na arazinin 230 milyon TL bedelini ödenecekti. Fenerbahçe kulübünün kasasına 300 milyon TL gelir girecekti.

Borç sadece kağıt üzerinde

Öte yandan bilançoda borç olarak gösterilen ancak sadece kağıt üzerinde olan, gerçekte ödenecek bir bedel olmayan 230 milyon TL (51 milyon Euro) eğer proje gerçekleşmezse borçtan düşecek.

İnşaatlar için 30 Haziran’a kadar bir proje hayata geçirilmezse arazi Ülker Grubu şirketi Akfin GYO’na iade edilecek. Böylece 31.12.2017 itibariyle konsolide bilançoda Akfin şirketine borç olarak gösterilen 230 milyon TL (Kur 1 Euro = 4,51 TL) borçtan düşecek.

Günümüz kuruyla bu rakam yaklaşık 51 milyon Euro ediyor. Ali Koç yönetimi tarafından bilançoda borç olarak gösterilen bu kalem, gerçekte ödenecek bir bedel değil. Yalnızca kağıt üzerinde muhasebe tekniği gereği olarak yer alıyor.



