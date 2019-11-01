9 günde devri alem

Süper Lig’in 10. haftasında yarın Göztepe’yi konuk edecek Trabzonspor, zorlu bir haftaya giriyor. Milli araya kadar Süper Lig’de 2 maçı evinde oynayacak bordo-mavili takım hafta içinde de UEFA Avrupa Ligi’nde deplasmanda Krasnodar ile karşılaşacak. Bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlik alan Karadeniz ekibi, haftayı 3 puanla kapatarak zirve yarışında üst basamaklara doğru tırmanışını sürdürmek istiyor. Göztepe’nin ardından 7 Kasım Perşembe günü Rusya deplasmanında Krasnodar’la kozlarını paylaştıktan sonra 10 Kasım’da yine evinde bu kez Alanyaspor ile zorlu maça çıkacak olan bordo-mavililer, 9 günlük süreçte oynayacağı 3 maçtan da galip ayrılarak hem ligde hem de Avrupa’da iddiasını sürdürmenin peşinde.

ZORLU HAFTAYA GİRİYORUZ

Bu üç karşılaşmada da takımın yanında olmak için dün Trabzon’a gelen Başkan Ahmet Ağaoğlu, Avrupa kupasında kaderlerinin Krasnodar maçıyla belirleneceğini belirterek, ligde Göztepe ve Alanyaspor maçlarını kayıpsız geçerek milli araya lider girmek istediklerini söyledi. Takım olma yolunda sakatlıkların fazla olmasının kendilerini olumsuz etkilediğine dikkat çeken Ağaoğlu, “Zorlu bir haftaya giriyoruz. Bu haftayı her iki kulvarda da kayıpsız geçerek hem moral bulmak, hem de iddiamızı sürdürmek istiyoruz. Sakatlıklara rağmen mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu grubumuz var. Tabi ki o arkadaşlarımızın aramıza dönmesiyle daha da güçlü olacağız. 3 zorlu mücadelede kayıp yaşamak istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Trabzonspor’a özel ziyaretçiler

Trabzonspor, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında oynayacağı Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü. Çalışmayı başkan Ahmet Ağaoğlu ve yöneticiler de izledi. Tedavileri süren Ekuban, Abdülkadir Ömür, Mikel ve Abdulkadir Parmak antrenmanda yer almadı. Sturridge ise salonda çalıştı. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi’nin girişimleriyle İçişleri Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle yapılan ‘Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor’ projesi kapsamında ilkokul öğrencisi minik taraftarlar stadı ve tesisleri ziyaret etti. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilan edilen ‘Gönüllülük Yılı’ kapsamında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ni ziyaret eden Down Sendromlu sporcular Emre Akman ve Oğuz Bulut da başkan Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla bir araya geldi. Çocuklar ardından kaleci Uğurcan’a penaltı atışı yaparak en büyük hayallerini gerçekleştirdi.

Yabancılar 12 takıma bedel

Trabzonspor’un attığı 19 golün 16’sı yabancı oyunculardan geldi. Karadeniz ekibinde yabancı oyuncular attıkları 16 golle, Süper Lig’de 12 takımdan daha çok gol kaydederken, zirveye yakın iki takım ile de aynı sayıda gole imza attılar. Ligde Ankaragücü, Göztepe, Kayserispor, Galatasaray, Denizlispor, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Beşiktaş, Konyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Gaziantep Futbol Kulübü’nden daha fazla gole imza atan yabancı oyuncular, toplam 16 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor ve Medipol Başakşehir kadar da gole imza attılar.

Turkcell’in 5G altyapısı Akyazı’da



Akyazı’daki Trabzonspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu, Turkcell teknolojisiyle 5G altyapısına kavuştu. Turkcell Şebeke Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gediz Sezgin “5G ile birlikte spor endüstrisinin hızla dijitalleşmesi sağlanırken sahalarda da izleyicilere daha zengin bir dijital deneyim sunulacak. Bu vesileyle, Trabzonspor ile sürdürdüğümüz işbirliğimizi bir adım daha öteye taşıyan bu projenin hayata geçmesine vesile olan başta kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu olmak üzere tüm Trabzonspor camiasına teşekkür ederiz” dedi. Statta istenen açıdaki bir kameradan maç ekrandan gerçek zamanlı takip edilebilecek. Ayrıca 5G’nin artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) ile birleştirilmesiyle oyuncu bilgileri ve istatistikler anında görüntülenebilecek.