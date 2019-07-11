Abdennour Kayserispor'da

İspanya'nın Valencia kulübü, Tunuslu savunma oyuncusu Aymen Abdennour'un İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Valencia kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen Abdennour'un gelecek sezon Kayserispor forması giyeceği bildirildi.
- Geçen sezonu Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoper, forma şansı bulamamıştı.
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COMUNICADO OFICIAL ⬇️https://t.co/ajjq6B2kiq— Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 11 Temmuz 2019
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