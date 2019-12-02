SÜPER LİG

Abdülkadir Ömür dönüş tarihini açıkladı

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir formasından uzak kalan Abdülkadir Ömür, "Mart ayında Trabzon’a tekrar döneceğim. Umarım o zaman oynamaya başlayabilirim" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla çıktığı 77 maçta 10 gol atarken 18 de asist yaptı.

Abdülkadir Ömür, bordo-mavili formayla çıktığı 77 maçta 10 gol atarken 18 de asist yaptı.

Trabzonspor’da sezon başında sakatlık yaşayarak uzun süre sahadan uzak kalmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı öncesinde Haber61’e açıklamalarda bulundu.

8 Aralık’ta Almanya’nın Berlin kentine gideceğini söyleyen Abdülkadir “Yaklaşık 3 ay kadar orada tedavi sürecim var. Mart ayında Trabzon’a tekrar döneceğim. Umarım o zaman oynamaya başlayabilirim. Takımımız gayet iyi gidiyor. Bizim için çok önemli bir yıl. Allah nasip ederse büyük hayallerimiz var camia olarak. Ben de en yakın zamanda dönüp arkadaşlarıma katkıda bulunmak istiyorum. Ünal hocamız takımı çok iyi motive ediyor. Onun ardından Pereira ve Sosa da takımla konuşuyor” ifadelerini kullandı.

Abdülkadir Ömür, 1-1 berabere biten derbiyi tribünden takip etti.
Abdülkadir Ömür, 1-1 berabere biten derbiyi tribünden takip etti.

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