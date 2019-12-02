Abdülkadir Ömür dönüş tarihini açıkladı

Trabzonspor’da sezon başında sakatlık yaşayarak uzun süre sahadan uzak kalmak zorunda kalan Abdülkadir Ömür, Galatasaray maçı öncesinde Haber61’e açıklamalarda bulundu.

8 Aralık’ta Almanya’nın Berlin kentine gideceğini söyleyen Abdülkadir “Yaklaşık 3 ay kadar orada tedavi sürecim var. Mart ayında Trabzon’a tekrar döneceğim. Umarım o zaman oynamaya başlayabilirim. Takımımız gayet iyi gidiyor. Bizim için çok önemli bir yıl. Allah nasip ederse büyük hayallerimiz var camia olarak. Ben de en yakın zamanda dönüp arkadaşlarıma katkıda bulunmak istiyorum. Ünal hocamız takımı çok iyi motive ediyor. Onun ardından Pereira ve Sosa da takımla konuşuyor” ifadelerini kullandı.