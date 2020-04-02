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Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışladığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdülkadir Ömür, A Milli Takım formasıyla 4 resmi maça çıktı.

Abdülkadir Ömür, A Milli Takım formasıyla 4 resmi maça çıktı.

Türkiye’de gerçekleşen koronavirüs salgını için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Abdülkadir Ömür'den geldi. Bordo-mavili takımın genç oyuncusu maaşının yarısıyla kampanyaya destek olduğunu duyururken, pası takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a attı.

Milli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

  • "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum."

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