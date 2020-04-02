Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı

Türkiye’de gerçekleşen koronavirüs salgını için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Abdülkadir Ömür'den geldi. Bordo-mavili takımın genç oyuncusu maaşının yarısıyla kampanyaya destek olduğunu duyururken, pası takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a attı.
Milli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;
- "İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum."
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışladığını açıkladı pic.twitter.com/34w5bRLYwr
Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na maaşının yarısını bağışladığını açıkladı pic.twitter.com/34w5bRLYwr— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 2 Nisan 2020
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