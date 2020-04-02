Abdülkadir Ömür maaşının yarısını bağışladı

Türkiye’de gerçekleşen koronavirüs salgını için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bir destek de Abdülkadir Ömür'den geldi. Bordo-mavili takımın genç oyuncusu maaşının yarısıyla kampanyaya destek olduğunu duyururken, pası takım arkadaşı Uğurcan Çakır'a attı.

Milli futbolcunun sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle;

"İçinden geçtiğimiz bu zor zamanları yardım ve dayanışma ile en kısa sürede atlatacağımıza yürekten inanıyor; Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlatılan kampanyaya maaşımın yüzde 50'sini bağışlayarak dayanışma pasını takım arkadaşım Uğurcan Çakır'a atıyorum."