Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı tespit edildi
SÜPER LİG

Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı tespit edildi

Trabzonspor'un genç yıldızı Abdülkadir Ömür'ün ameliyat olacağı ve yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
AEK maçında sakatlanan Abdülkadir, oyundan sedye ile çıkmıştı.

AEK maçında sakatlanan Abdülkadir, oyundan sedye ile çıkmıştı.

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'den bordo-mavililere kötü haber geldi.

Menisküs yırtığı tespit edilen 20 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği öğrenildi. Genç oyuncunun yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor'dan açıklama geldi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Abdülkadir Ömür'ün cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır" denildi.

  • Abdülkadir Ömür, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 6 resmi maçta 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı.

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