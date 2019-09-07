Abdülkadir Ömür'de menisküs yırtığı tespit edildi

UEFA Avrupa Ligi'nde AEK maçında dizinden sakatlanarak oyundan çıkan Abdülkadir Ömür'den bordo-mavililere kötü haber geldi.
Menisküs yırtığı tespit edilen 20 yaşındaki futbolcunun ameliyat edileceği öğrenildi. Genç oyuncunun yaklaşık 5-6 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Trabzonspor'dan açıklama geldi
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Abdülkadir Ömür'ün cerrahi operasyonu önümüzdeki hafta içinde planlanmaktadır" denildi.
- Abdülkadir Ömür, bu sezon bordo-mavili formayla çıktığı 6 resmi maçta 1 gol atarken 2 de asist yapmıştı.
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