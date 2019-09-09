Abdülkadir Ömür'ün sakatlığı hakkında bilinmeyen 'dikiş' detayı

Trabzonspor'un milli yıldızı Abdülkadir Ömür'ün menisküs yırtığı sebebiyle bıçak altına yatacak olması kamuoyunun gündemine oturdu. Genç yıldızın sakatlığı sebebiyle Trabzonspor sağlık heyeti sorumlu tutulurken konuyla ilgili olarak Spor Cerrahi Uzmanı Mustafa Tekkeşin yenisafak.com Spor Servisi'ne özel açıklamalarda bulundu.

Tekkeşin, menisküsün diz için çok önemli olduğunu vurgularken Beşiktaş'ın eski futbolcusu Bobo'nun ameliyatı ve tedavisiyle ilgili dikkat çekici örnekler verdi.

Abdülkadir Ömür'ün sakatlığıyla ilgili sağlık heyetinin ihmali olabilir mi?

"Sağlık heyetinin muayene ile tespit etmesi çok zor. Basit bir yırtık varsa da MR'da görülemeyebilir. El muayenesinde parçalı yırtık olursa anlaşılabilir. Günah keçisi bulmaya çalışmamak lazım. Bu tür durumlarda 'Nasıl daha profesyonel olabiliriz?' Bunun üzerine çalışmak lazım. Futbolcunun kendine bakıyor olması lazım. Dört dörtlük bir futbolcuysa kulüp doktoru yanlış yönlendirmiş olabilir, beslenme uzmanları doğru desteklememiştir, kondisyonerler eksiklerini tespit etmemiştir, antrenörü sakat sakat oynatmıştır... Bu noktada tek bir suçlu aranmamalı."

"Bobo 3 hafta sonra çıkıp derbide gol atmıştı"

"Bazı menisküs yırtıklarında tedavi çok basittir. Bobo'nun ameliyatına ben de girmiştim. Basit bir yırtık vardı o yırtığı temizledik. 3 hafta sonra Fenerbahçe maçında çıktı gol attı, Beşiktaş şampiyon oldu. Bunu gördük. Profesyonel sporcularda kendisine iyi bakan isimler 3 hafta sonra lig maçında performans gösterebiliyor."

Menisküs yırtığı ameliyatında 'dikiş' detayı

"Ancak bu dikiş atılan bir menisküs yırtığı değildi. Dikiş atılırsa 1.5 ay üzerine basamaz. 1.5 ay da kondisyon idmanları düşünürsek 3 ayı gider. Yırtığın şekline ve yerine göre tedavi seçenekleri farklı. Bazen çok basit bir müdahale yapılarak profesyonel futbolcuyu 3 hafta içinde aktif sporuna döndürebiliyoruz."

Ameliyat zorunluluk mu?

"Menisküs yırtıklarında ameliyat şarttır. Başka bir tedavisi yok. Ameliyatın bir an önce yapılması gerekir. Yırtık büyümesin diye. Kumaşı yırttın. Kumaşın yırtığı nasıl hızla ilerlerse bu da öyle. Menisküs parçalanmadan müdahale edilmeli. Menisküs diz için çok önemli. 40-50 yaşında bir ev hanımı menisküsten hemen ameliyat olur mu? Olmaz. Bekler bekler ağrı kesicilerle idare eder. En sonunda parçalanır, diz kilitlenir. Ameliyat olur. Futbolcunun böyle bir lüksü yok. Menisküs cerrahisi sporcuyu aktivitesinden mahrum etmez. Gerektiği zaman müdahale edilmez ise o zaman sıkıntı büyür."

Abdülkadir Ömür ne yapmalı?

"Bir adam kendisini profesyonel hissetmiyorsa devamlı sakatlanır. Profesyonel hissediyorsa beslenmesine, dinlenmesine, kondisyonuna ve ne zaman duracağına dikkat eder, bu şekilde belki de hiç sakatlanmaz. Abdülkadir Ömür ve diğer futbolcular için en önemli etken bu."