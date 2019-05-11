SÜPER LİG

Abdülkadir ve Yusuf’tan 65 gole direkt katkı

Süper Lig’de son 8 sezonun en iyi dönemini geçiren Trabzonspor’un genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür, forma giymeye başladıkları son yıllarda takıma önemli katkı sağladı.

İhsan Rasih Bayhan Yeni Şafak
Yusuf Yazıcı - Abdülkadir Ömür

Yusuf Yazıcı - Abdülkadir Ömür

Bordo-mavili takımda bu sezon kaptanlık görevine getirilen 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı, 4 sezonda çıktığı 97 resmi karşılaşmada 21 gol kaydederken, Abdülkadir Ömür ise 3 sezonda oynadığı 68 maçta 8 kez rakip fileleri havalandırdı. İki oyuncu, yaptıkları çok sayıda asistle toplam 65 gole katkı sağladı.

Trabzonspor’da 2015-2016 sezonunda forma giymeye başlayan Yusuf Yazıcı, ilk sezonunda lig ve kupada 9 maçta 2 gol kaydetti. 2016-2017 sezonunda 22 maçta 6, en iyi dönemini geçirdiği 2017-2018 sezonunda 35 maçta 10 kez rakip fileleri havalandıran başarılı oyuncu, bu sezon ise 31 maçta 3 gol attı. Toplam 97 resmi karşılaşmaya çıkan Yusuf Yazıcı, 7 bin 228 dakika forma giyerken, 21 kez gol bulmayı başardı.

Bordo-mavili takımın diğer başarılı genç oyuncusu Abdülkadir Ömür, 2015-2016 sezonunda 2 maçta forma giymesine karşın skora katkı veremedi. Abdülkadir, 2016-2017 sezonunda 5 maçta 1 gol, 2017-2018 sezonunda 32 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 maçta 4 gol buldu. Toplam 68 karşılaşmaya çıkarak 4 bin 527 dakika görev alan Abdülkadir Ömür, 8 gol atarken, 14 de asist yaptı.

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