Abdullah Avcı: 1-2 takviye daha olacak

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Abdullah Avcı, takımın durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcının Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısından öne çıkanlar şöyle;

"Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışıyoruz"

"İmza töreninin üstünden 2 aylık bir süreç geçti. O günkü basın toplantısında söylediğim bir şey vardı. Şerefiyle oynamayı ve hakkıyla kazanmayı ilke edinmiş Beşiktaş ile şampiyonluklar kazanmak. 2 aylık süreçte Ümraniye ile ilgili birtakım tespitler yaptık. Transferlerle ilgili çalışmalarımız devam etti. Riva ve Avusturya'da bir kamp dönemi yaşandı. Beni mutlu eden şey, oyuncu grubunun yapmak istediklerimize çok istekli yaklaşmaları. Kafamızdaki oyun planını yerleştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Oyuncular yapmak istediklerimize çok istekli ama her şey çok çabuk gerçekleşmiyor."





"Sakatlıklar abartılıyor"

"Yaşanılan sakatlıklarda abartıldığı gibi bir durum yok. Ljajic ve Dorukhan pazartesi takımla çalışacak. Karius iki hafta bizimle olmayacak. Burak ve Karius hariç pazartesiden itibaren tüm takım bizimle olacak."

"Ruiz transferi"



"Sol ayaklı stoper konusunda çok ısrarcı olduk. İspanya'da yetişmiş, pas oyununu iyi bilen Victor Ruiz'i aldık. Çok iyi bir tercih oldu."

"Mirin'in talibi var"

"Isimat Mirin gibi taliplisi olan oyuncularla ilgili bir tasarrufumuz olabilir. Roco kendini daha çok gösterdi."

"Yerli kaleciye ihtiyaç var"

"Dünya futbolu artık tutan kadar, oynayan kaleci istiyor. Karius bu konuda çok iyi ancak Beşiktaş'ın önümüzdeki yıllar için yerli bir kaleciye de yatırım yapması gerekiyor. Utku'nun gelişimi iyi gidiyor. Yerli kaleciye ihtiyaç var, çalışmalarımız sürüyor."

"Quaresma'ya şans vermeye devam edeceğiz"

"Ricardo Quaresma hep konuşuluyor, onunla da özel görüştüm. Hayatla ilgili, sistemle ilgili. Son derece iyi cevap verdi. Şans vermeye devam edeceğiz, istediklerimizi yapmaya çalışıyor, adım atıyor."

Buraya kafamda bir sistemle gelmedim, oyuncularımın performansına göre sistem belirleyeceğim.

"1-2 takviye daha olacak"





"Diğer rakipler şu kadar harcadı, biz de şu kadar harcayalım diye bir şey olmaz. Ortaklaşa ve doğru bir şekilde gidiyoruz. Akıllı para yolunda doğru gidiyoruz, 1-2 takviye daha olacak. Sağ bekte artık alternatif var. Sol bek netleşti. Çok kaliteli bir stoper geldi. Tyler Boyd çıkış yapacak bir isim. Akıllı para konusunda doğru gidiyoruz. Birkaç tane daha doğru ilaveler yapacağız. Yeni yüzlerle heyecan getiren doğru taktikli bir oyun olacak."

"Oğuzhan'la görüştüm"

"Oğuzhan Özyakup'u A Milli Takım'a ilk ben aldım, buraya geldikten sonra tüm yerli oyuncularla görüşme yaptım. Oğuzhan da bunlardan biri. Artık Oğuzhan tepki verecek. Oğuzhan, genç milli takımlarda 6 numarada oynuyordu. Onun için özel çalışmalar yapıyoruz. Sistemin içinde önemli bir parça olacak.

Golcü transferi

"Burak Yılmaz çok önemli bir oyuncu. Devam edip etmek istemediğini sordum. Tabelayı değiştirmesi değil yaptığı koşular bile önemli. Çok iyi bir profesyonel. Eylül'de aramıza döner. Burak Yılmaz sağlıklı da olsa bir tane oraya doğru oyuncu almak istiyorduk. Bugünlerde orası için çalışmalar yapılıyor."







