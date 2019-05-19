SÜPER LİG

Abdullah Avcı: 40 senedir bu film devam ediyor!

Başakşehir Teknik Direktör Abdullah Avcı, Galatasaray'a kaybettikleri şampiyonluk maçında Fatih Terim'in, yedek kulübesine saldırdığını belirterek, "40 senedir bu film devam ediyor! Rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla müdahale var, bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsin" şeklinde serzenişte bulundu. Maçta yaşanan gerginlik hakkında yenisafak.com'a konuşan Orhan Ak ise, "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saha kenarında yaşanan tartışmalar sonrası Fatih Terim tribüne gönderildi.

Saha kenarında yaşanan tartışmalar sonrası Fatih Terim tribüne gönderildi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadele sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o açıklamaları;

"Hayatımda vurup kaçmadım hiç"

  • "Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. Denedik olmadı, şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Burada gol atmak gerçekten çok zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor... VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak, sonra kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. 40 senedir bu film devam ediyor! Rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla müdahale var, bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsin! Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım hiç. Doğru yolda yürüdüm hep..."

Orhan Ak: Fatih Terim bana tokat attı

Maçta yaşanan gerginlikle ilgili yenisafak.com Spor Servisine konuşan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ise, "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" açıklamasında bulundu.

Galatasaray-Başakşehir: 2-1
Galatasaray-Başakşehir: 2-1

Galatasaray ile Başakşehir sezon finalinde Türk Telekom Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar 1-0 geriye düştüğü mücadeleyi 2-1 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 47. dakikada Feghouli ve 64'te Onyekuru kaydetti. Başakşehir'in tek golünü 18. dakikada Bajic attı.Mücadelede saha kenarında yaşanan tartışmalar sonrası Fatih Terim tribüne gönderildi.22. şampiyonlukGalatasaray 2-1 kazandığı maçın ardından 22. şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla 19 şampiyonlukla en yakın rakibi konumundaki Fenerbahçe ile arasındaki farkı 3'e yükseltmiş oldu.#22 | Şampiyon #Galatasaray pic.twitter.com/SMIEEVkYTL&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Mayıs 2019 Galatasaray kasasını doldurduSüper Lig'deki başarısı dolayısıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde doğrudan mücadele edecek Galatasaray'ın bu sezonki performans gelirleri 450 milyon lirayı bulacak.Gelir kalemleriSüper Lig'de mücadele ettiği için 38,5 milyon lira ''ayak bastı'' parası alan Galatasaray, Medipol Başakşehir galibiyetiyle toplamda 68,6 milyon lirayı bulan performans priminin de sahibi oldu.Sarı-kırmızılı takım şampiyonluk primi olarak 36,2 milyon, şampiyonluk sayısı dolayısıyla da 69,3 milyon lira gelir elde etti.UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkını kazanan Galatasaray, katılım ve yayın gelirleriyle birlikte UEFA'dan yaklaşık 30 milyon euro gibi bir geliri de kasasına koydu.Elde edilen başarının, lisanslı ürün satışı ve kombine kartlara yansıması göz önüne alındığında, Galatasaray'ın bu sezon kasasına koyacağı gelir 450 milyon lirayı bulacak.

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