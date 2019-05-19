Abdullah Avcı: 40 senedir bu film devam ediyor!

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Medipol Başakşehir, şampiyonluk şansını kaybetti.

Turuncu-lacivertli ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, mücadele sonrası çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

İşte Avcı'nın o açıklamaları;

"Hayatımda vurup kaçmadım hiç"

"Şampiyon olan Galatasaray'ı tebrik ederim. Denedik olmadı, şampiyon olma duygusuyla gelmiştik. Hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Burada gol atmak gerçekten çok zor. Gol attığın zaman kulübene saldırı oluyor... VAR kayıtları vardır bakarlar, bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde, sonra 4. hakem bunu göremeyecek. Sonra eski oyuncusuna saldıracak, sonra kulübenin arkasına kaçacak, delikanlı adam devam eder. 40 senedir bu film devam ediyor! Rakibin kulübesine hakaret ve yumrukla müdahale var, bunu Avrupa'nın hiçbir yerinde göremezsin! Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup kaçmadım hiç. Doğru yolda yürüdüm hep..."

Orhan Ak: Fatih Terim bana tokat attı

Maçta yaşanan gerginlikle ilgili yenisafak.com Spor Servisine konuşan Başakşehir Yardımcı Antrenörü Orhan Ak ise, "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" açıklamasında bulundu.

Abdullah Avcı'dan Fatih Terim'e: "Delikanlı adam vurup kaçmaz" pic.twitter.com/4pp6aySysI — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 19 Mayıs 2019