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Spor Abdullah Avcı ile Belhanda arasında sürpriz görüşme
TRANSFER

Abdullah Avcı ile Belhanda arasında sürpriz görüşme

Trabzonspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Younes Belhanda'yı gündemine aldı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Faslı oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Abdullah Avcı ile Belhanda arasında sürpriz görüşme
Belhanda, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 99 maça çıktı.

Trabzonspor'da lig bitmeden yeni sezonun planlaması ve transfer çalışmalarına başlandı. Göztepe maçından sonra takıma 4 gün izin veren teknik direktör Abdullah Avcı, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan ile bir araya geldi.

Koita ve Peres tamam

Transferin büyük bir kısmını kamp öncesine yetiştirmek isteyen bordo mavili yönetim, Abdullah Avcı'nın istekleri doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Hem direkt ilk 11 hem de alternatif isimleri kadrosuna katarak yeni sezona güçlü bir ekiple girmeyi düşünen Trabzonspor, Kasımpaşa ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Fode Koita ve İtalyan ekibi Roma'nın Brezilyalı sağ beki Bruno Peres ile prensip anlaşmasına vardı. Özellikle Koita'yı genel bir sağlık taramasından geçirecek olan bordo mavili ekip, Peres ile birlikte ilk iki transferini resmiyete kavuşturacak.

Fode Koita ve Bruno Peres Trabzonspor yolunda
SPOR
Fode Koita ve Bruno Peres Trabzonspor yolunda

Fransızların gözdesi Belhanda, Trabzonspor'un da alternatifleri arasında

Galatasaray ile yollarını ayıran Faslı orta saha oyuncusu Younes Belhanda, bordo mavili takımın gündemine geldi. Teknik direktör Abdullah Avcı da oyuncu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Şu an transferinde somut adımlar atılmayan ve alternatif isimler arasında yer alan 31 yaşındaki futbolcuya tek resmi teklif Montpellier'den geldi. Belhanda'yı gündemine alan bir diğer Fransız kulübü Nice de transferi için yeni hocanın belli olmasını bekliyor.

Fransa'da şampiyonluk yarışı içinde olan Lille de Belhanda'yı gündemine alırken, yeni yönetim borç yükü nedeniyle öncelik olarak oyuncu satışını düşünüyor. Sonra ise hedefte Belhanda var.

Ayrıca Suudi Arabistan ve Katar'dan gelen teklifleri de Belhanda geri çevirdi.

Belhanda'nın takımdan ayrıldığını duyan Galatasaraylı taraftar lokma dağıttı
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Belhanda'nın takımdan ayrıldığını duyan Galatasaraylı taraftar lokma dağıttı
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Galatasaraylı bir taraftan Faslı futbolcu Younes Belhanda'nın sözleşmesinin tek taraflı feshedilmesinin ardından lokma dağıttı.
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