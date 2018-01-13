Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması

Arda Turan için Barcelona ile görüşmelerini sürdüren Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, milli futbolcunun transferiyle ilgili konuştu.

Transferin gerçekleşme ihtimalinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu ifade eden Avcı, bugün durumun netleşeceğini söyledi.

Deneyimli çalıştırıcının CNN Türk'te katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle;

"Olma ihtimali yüksek"

"Arda Turan transferi umarım olacak. Olursa çok seviniriz. Transferin olma ihtimali yüzde 50'nin üzerinde. Bugün olumlu veya olumsuz bir haber çıkar. Ama ben olumlu olacağı yönünde düşünüyorum. Olumlu olma ihtimali yüksek diyebiliriz. Arda sevimli, esprili, sürekli kendini geliştiren önemli bir çocuk. Arda Turan ile sürekli iletişim halindeyiz. Hep öyleydik. Atletico Madrid'e giderken de öyleydi. Burada aile ortamı var. Buranın duyguları var. Emre ağabeysi var. Sonuçta ülkesi de. Nerede değer göreceğine bakıyor."