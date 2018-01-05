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Abdullah Avcı'dan Arda Turan açıklaması... Arda Başakşehir'e transfer oldu mu?

Abdullah Avcı'dan Arda Turan yorumu

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Barcelona forması giyen Arda Turan'la ilgili "Oğlum baskı yapıyor ara konuş diye. Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse karşılıklı konuşularak karar verilir ama şu an için böyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir ligde ilk yarıyı lider tamamladı.

Abdullah Avcı yönetimindeki Medipol Başakşehir ligde ilk yarıyı lider tamamladı.

Fotoğraf: AA

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Arda Turan hakkında açıklamalarda bulundu.

Turuncu-lacivertli takımın, Antalya'da kamp yaptığı otelin sahasında gerçekleştirdiği antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Avcı, Arda'nın isminin 1 haftadır kendileri ile anıldığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

  • Geçen hafta itibarıyla böyle bir şey yoktu ama oğlum baskı yapıyor ara konuş diye. Arda ve Başakşehir ile ilgili menfaatler doğrultusunda ortak karar neyse karşılıklı konuşularak karar verilir ama şu an için böyle bir şey yok. Arda, Atletico'ya giderken de Barcelona'ya giderken de fikir alış-verişi yapmıştır. Böyle bir durum olursa bunu onunla oturup konuşuruz. Geçen hafta yılbaşı nedeniyle aradı yeni yılımızı kutladı, onun dışında şu anda bir gelişme yok.

"Ailenin büyük oğlu gibi"

Arda ile 2003 yılından bu yana diyaloglarının devam ettiğinin altını çizen deneyimli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

  • Arda ailenin büyük oğlu gibi diyeyim. Beraber büyüdüğümüz, birbirimize katkı sağladığımız önemli futbolculardan birisi. Futbola burada başlayıp, Atletico'da zirve yapıp, Barcelona gibi dünyanın en önemli kulüplerinden birinde bulunan, Türk futboluna önemli katkı sağlamış bir oyuncu.

"Her yerde kanıtladı"

Abdullah Avcı, Arda'nın gittiği her takıma katkı sağlayacak bir oyuncu olduğunun altını çizerek, şunları ifade etti:

  • Arda büyük oyuncu, işine konsantre olduğu zaman çok önemli oyunlar çıkartabilir. Bunu her yerde kanıtladı. Geçen sene Barcelona'da da bunu kanıtladı. Öncelikle Arda Turan hakkında hayırlısı neyse o olsun.

"Arda liderliğin önüne geçti"

Avcı, geçen seneden sonra bu seneyi de lider kapattıklarını ve bunu sezon sonuna kadar sürdürmek istediklerini aktararak, şunları kaydetti:

  • Arda liderliğin önüne geçti. Geçen sene de lider kapattık, bu sene de lider kapattık. 1-1,5 senedir oynanan tüm maçlarda en fazla puan alan takımız. Oyun ve oyuncu kalitemiz gelişerek gidiyor. Bu yarışın içinde olmak istiyoruz, ikinci yarının tabii ki zorlukları var. İlk yarıdan daha az maç oynayacağız ama ben oyuncularımdan daha fazla fedakarlık isteyeceğim. Umarım çalışmalarımızın karşılığını sene sonu itibariyle alırız. Geçen sene bize deneyim oldu, bu sene bunu değerlendirmek istiyoruz.

Arda Turan Başakşehir'de
Arda Turan Başakşehir'de

Katalan ekibinde forma şansı bulamayan ve bir süredir kendine takım arayan Arda Turan'ın Başakşehir'le el sıkıştığı belirtildi.İstanbul ekibinin milli futbolcuyla 6 aylık kiralık olarak anlaşmaya vardığı ve transferin yarın ya da pazartesi açıklanacağı ifade edildi.Milan ve Everton'ın ciddi şekilde ilgilendiği belirtilen milli futbolcunun adı, Türkiye'den Beşiktaş'la da anılmıştı.Çin'e gidebilirMedipol Başakşehir Kulübü'nün yıl sonunda Çinli iş adamlarına satılacağı ve Arda Turan'ın da, kulübü satın alan iş adamının Çin'deki takımında bir yıl forma giyebileceği ifade ediliyor.Bu sezon forma şansı bulamayan Arda Turan, 55 maçlık Barcelona kariyerinde 15 gol atarken 11 de asist kaydetti. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)&#39;in paylaştığı bir gönderi (Kas 11, 2017 at 5:21öö PST)

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