Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili şunları söyledi:

Barış, normalde olması gereken bir transferdi bizim için. Altınordu ile çok iyi bir iletişimim var. Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular Barış ve Berke de talip olduğumuz oyunculardı. Ancak kulübün işin ekonomik tarafı bize uymadı. Bu bir tercih meselesi. Çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Bugün Fenerbahçe'de de oynamak zor, Başakşehir'de de.

"Akbaba'yı 2014'ten beri istiyorum"

Emre Akbaba'yla bizim hikayemiz 2014'te başladı. O zaman Antalya'nın oyuncusuydu. Çok yüksek bir rakam istediler. O dönemde çok tanınan bir oyuncu da değildi. Geçen sene devre arasında girişimlerimiz oldu. Teknik kapasitesi yüksek oyuncularla oynamayı seviyorum. Mali kriteri yüksek olmasından dolayı olmadı. Kulüple bir yere kadar geldik ama bitmedi. Şu ana kadar bir gelişme yok o konuda. Ancak transferin ucu açıktır, ne olacağını bilemezsiniz.

Berke Özer ve Barış Alıcı'nın maliyetleri belli oldu Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde ilk transferlerini gerçekleştirdi. Sarı lacivertlilerin yeni yönetimi, Altınordu'dan Berke Özer ve Barış Alıcı'nın transferlerini sonuçlandırdı. Sporx'in haberine göre iki oyuncu için sarı lacivertlilerin toplam 4 milyon euro bonservis bedeli ödediği belirtildi. Fenerbahçe yönetiminin bu rakamın 2.5 milyon eurosunu Berke Özer için 1.5 milyon eurosunu da Barış Alıcı için verdiği aktarıldı.Altınordu Kulübü, Berke ve Barış'ın başka bir kulübe satışında da pay alma hakkına sahip olacak.Altınordu'nun 18 yaşındaki kalecisi Berke Özer, genç milli takımlarda dikkat çeken performanslar sergilemiş ve Avrupa kulüplerinin transfer gündemine girmişti. 21 yaşındaki Barış Alıcı ise geçtiğimiz sezon çıktığı 33 resmi maçta 10 gol atıp 10 da asist yapma başarısı göstermişti.💬 Teknik Direktörümüz Phillip Cocu: "Kulübümüze 2 yetenekli genç oyuncu katıyor olmak çok güzel. Üzerinde çalıştığımız en önemli konulardan birisi, önümüzdeki yıllarda kulübümüze hizmet edecek potansiyeli yüksek genç oyuncuları buraya getirmek." #FBSK pic.twitter.com/issIrxGUEq— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 10 Temmuz 2018

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