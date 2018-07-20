Abdullah Avcı'dan transfer açıklaması

Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı, Fenerbahçe'nin Altınordu'dan kadrosuna kattığı Barış Alıcı ve Berke Özer'e kendilerinin de talip olduklarını açıkladı.
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Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, kulübün transfer gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu.
Fanatik'e konuşan tecrübeli teknik adam, konuyla ilgili şunları söyledi:
Barış, normalde olması gereken bir transferdi bizim için. Altınordu ile çok iyi bir iletişimim var. Fenerbahçe'nin aldığı oyuncular Barış ve Berke de talip olduğumuz oyunculardı. Ancak kulübün işin ekonomik tarafı bize uymadı. Bu bir tercih meselesi. Çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum. Bugün Fenerbahçe'de de oynamak zor, Başakşehir'de de.
"Akbaba'yı 2014'ten beri istiyorum"
Emre Akbaba'yla bizim hikayemiz 2014'te başladı. O zaman Antalya'nın oyuncusuydu. Çok yüksek bir rakam istediler. O dönemde çok tanınan bir oyuncu da değildi. Geçen sene devre arasında girişimlerimiz oldu. Teknik kapasitesi yüksek oyuncularla oynamayı seviyorum. Mali kriteri yüksek olmasından dolayı olmadı. Kulüple bir yere kadar geldik ama bitmedi. Şu ana kadar bir gelişme yok o konuda. Ancak transferin ucu açıktır, ne olacağını bilemezsiniz.
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