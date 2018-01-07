Abdullah Avcı'nın hayali Nuri Şahin

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Başakşehir’in Arda Turan’ı transfer edeceği yönünde iddialar gündemde sıcaklığını korurken, teknik direktör Abdullah Avcı’dan sürpriz bir açıklama geldi.

Borussia Dortmund’da forma giyen Nuri Şahin’i takımda görmeyi düşlediğini söyleyen Abdullah Avcı Milliyet'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu;

“Son olarak geçen sene yaz tatilinde Antalya’da karşılaştık. ‘Emre abin bir kaç sene daha oynar, bıraktıktan sonra gelir misin?’ dedim. ‘Sen olduktan sonra problem yok hocam’ diye yanıt vermişti. Nuri Şahin gibi bir oyuncuyu elbette çok isterim. Her zaman iletişim halindeyiz. İnsan kalitesi çok yüksek, kendine doğru yatırımlar yapmış bir oyuncu.”

03:02 dk 11 Kasım 2017 Yeni Şafak Türk futbolunda tabuları yıkan adam Nuri Şahin Başarılarla dolu kariyerinde ok hep ileriyi gösterdi. Milli takım tercihinden, Real Madrid'e gidişine, aile yaşamından kişisel gelişimine dair tüm detaylar bu videoda.

"Yusuf Yazıcı'yı çok beğeniyorum"

Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı ile ilgili de konuşan Abdullah Avcı, “1461 Trabzon’dan itibaren Yusuf Yazıcı’yı tanıyorum. Trabzonspor’da oynamadan önce kadromda düşündüğüm bir oyuncudur. Çok özel bir oyuncu. Ancak hiçbir zaman yerinde durmamalı. Fiziksel ve zihinsel sürekli gelişmeli. Kendini geliştirirse uluslararası seviyelere ulaşabilir. Yusuf bu kapasite ve kaliteye sahip. Bütün kulüplerin içinde zihinsel olarak da oyuncuların gelişimini sağlayacak departmanlar olmalı. Bu işi sadece oyuncuya bırakmak doğru değil.” ifadelerini kullandı.