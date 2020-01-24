Abdullah Avcı'nın son maçı Göztepe

Süper Lig’de geride kalan 18 haftada 30 puan toplayarak zirvenin 10 puan gerisinde yer alan Beşiktaş’ta teknik direktör Abdullah Avcı’yla yol ayrımına gelindi. Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Şenol Güneş’in A Milli Takım’a gitmesinin ardından göreve getirilen Avcı’nın performansı hem yönetim hem de taraftarlar arasında tartışmalara sebep oldu.

Verdiği demeçlerde transferi şart koşan Abdullah Avcı’nın kulübün mali durumunun sıkıntıda olması nedeniyle yönetimle arası gerildi. Sezon başında yaşanılan form düşüklüğünün ardından ligde 6 maç üst üste kazanan siyah-beyazlılarda eleştiriler azalsa da, oynanan futboldan camianın mutlu olmadığı belirtiliyordu. O serinin ardından yeniden maç kaybetmeye başlayan ve son olarak Türkiye Kupası’nda Erzurumspor’a her iki maçta da 3-2’lik skorlarla kaybeden Beşiktaş’ta Abdullah Avcı’nın tahtı sallanıyor.

Abdullah Avcı’ya büyük tepki Süper Lig’in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor’a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş’ta taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi.Maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinin gol pozisyonuna girmesi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın diyerek tempo tuttuktan sonra Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi ve 'Avcı İstifa’ diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etti.Maçın bitmesiyle birlikte puanını 40’a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivassporlu futbolcular ise Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı. Süper Lig'in lideri Sivasspor, deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. pic.twitter.com/SSd4izrkqK— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 19, 2020

Süper Lig’de Beşiktaş’ın başında çıktığı 18 maçta 9 galibiyet 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Avcı, Türkiye Kupası’nda oynadığı 4 maçın sadece birini kazandı, 3’ünü kaybetti. Abdullah Avcı ayrıca siyah-beyazlı takımın büyük umutlarla katıldığı UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 6 maçta 1 kez kazandı ve 5 maçını kaybetti.







