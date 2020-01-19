SÜPER LİG

Abdullah Avcı’ya büyük tepki

Beşiktaş’ın sahasında Sivasspor’a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalması sonrasında taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi, Sivassporlu futbolcuları alkışladı.

Haber Merkezi İHA
Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki puan farkı 10'a çıktı.

Beşiktaş ile Sivasspor arasındaki puan farkı 10'a çıktı.

Süper Lig’in 18. haftasında sahasında lider Sivasspor’a 2-1 mağlup olarak zirvenin 10 puan gerisinde kalan Beşiktaş’ta taraftarlar Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi.

Maçın son bölümünde 10 kişi kalan rakibinin gol pozisyonuna girmesi sonrasında siyah-beyazlı taraftarlar Sergen Yalçın diyerek tempo tuttuktan sonra Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi ve 'Avcı İstifa’ diyerek tecrübeli çalıştırıcıyı protesto etti.

Maçın bitmesiyle birlikte puanını 40’a çıkaran ve zirvedeki yerini sağlamlaştıran Sivassporlu futbolcular ise Beşiktaş tribünlerinden alkış aldı.


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