Aboubakar'a 'geri dön' çağrısı
SÜPER LİG

Aboubakar'a 'geri dön' çağrısı

Beşiktaşlı taraftarlar eski golcüleri Vincent Aboubakar'ın siyah-beyazlı ekibe geri dönmesi için sosyal medya üzerinden bir kampanya başlattı.

Ömer Çelikbaşlı Yeni Şafak
Vincent Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

Vincent Aboubakar, 2016-2017 sezonunda Beşiktaş forması giymişti.

Beşiktaş’ta Burak Yılmaz’ın sakatlığından sonra golcü arayışlarını sürdürüyor. Taraftarlar ise sosyal medya üzerinden eski golcüleri Vincent Aboubakar hakkında başlık açarak kampanya başlattı. Taraftarları, ‘ComeBackAboubakar’ etiketiyle yönetime de transfer için mesaj verdi.

  • Kamerunlu oyuncu Beşiktaş formasıyla çıktığı 38 karşılaşmada 19 gol 4 asist ile oynamıştı.

Mak'ın menajerinden açıklama

Bu arada Zenit’ten ayrılacak olan Robert Mak Beşiktaş’ın da gündeminde olduğu önü sürüldü. İki kanatta ve forvette oynayabilen 28 yaşındaki futbolcunun menajeri Juraj Venglosh, “Beşiktaş’ın ilgisi var. İspanya ve Rusya’dan da ilgilenen kulüpler var. Mak’ın en kısa zamanda düzenli olarak oynayabileceği bir kulübe gitmesini istiyoruz” dedi.


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