Abu Dhabi GP'yi Max Verstappen kazandı

Formula 1'de büyük heyecanın yaşandığı 2022 sezonu Abu Dhabi'deki yarışla birlikte sona erdi.

Verstappen, bu sezon 15 yarış kazandı

Yarışa pole pozisyonunda başlayan son dünya şampiyonu Max Verstappen, yerini korudu ve son çizgiyi en önde görerek bu sezonu 15 galibiyetle tamamladı. Charles Leclerc yarışta ikinci olurken, Sergio Perez üçüncü oldu ve podyuma çıkma başarısını gösterdi.

Pilotlar şampiyonasında ikinci Charles Leclerc oldu

Yarışı Sergio Perez'in önünde bitiren Charles Leclerc, pilotlar sıralamasında 308 puanla ikinci olurken, Meksikalı pilot Sergio Perez ise 305 puanla şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

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Sebastian Vettel Formula 1'e veda etti

4 kez Formula 1 dünya şampiyonluğu yaşayan efsane pilot Sebastian Vettel, Abu Dhabi GP'de kariyerini sonlandırdı. Alman pilot son yarışını 10. sırada tamamladı ve kariyerindeki son yarıştan puan ile ayrılmayı başardı.