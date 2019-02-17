Acı habere rağmen takımını yalnız bırakmadı

Süper Lig'de Erzurumspor'un sahasında Sivasspor'u konuk ettiği maç öncesi, ev sahibi ekibin Fransız golcüsü Rashad Muhammed'in acı bir haber aldığı ortaya çıktı.
25 yaşındaki futbolcunun kız arkadaşının Norveç'te geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.
Gol sonrası yanına koştular
Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular mücadelenin 4. dakikasında bulduğu gol sonrası yedek kulübesinde bulunan Rashad Muhammed'in yanına giderek moral verdi.
Erzurumsporlu taraftarlar, aldığı acılı habere rağmen kadrodaki yerini alan Rashad Muhammed'e sosyal medya hesaplarından destek mesajları attı.
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