SÜPER LİG

Acı habere rağmen takımını yalnız bırakmadı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Rashad Muhammed'in Sivasspor'la oynanan maç öncesi kız arkadaşının ölüm haberini aldığı öğrenildi. Takım arkadaşları atılan golün ardından Rashad Muhammed’in yanına giderek destek oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Erzurumsporlu futbolcular atılan gol sonrası Rashad Muhammed'in yanına giderek moral verdi.

Erzurumsporlu futbolcular atılan gol sonrası Rashad Muhammed'in yanına giderek moral verdi.

Süper Lig'de Erzurumspor'un sahasında Sivasspor'u konuk ettiği maç öncesi, ev sahibi ekibin Fransız golcüsü Rashad Muhammed'in acı bir haber aldığı ortaya çıktı.

25 yaşındaki futbolcunun kız arkadaşının Norveç'te geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.

Gol sonrası yanına koştular

Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcular mücadelenin 4. dakikasında bulduğu gol sonrası yedek kulübesinde bulunan Rashad Muhammed'in yanına giderek moral verdi.

Erzurumsporlu taraftarlar, aldığı acılı habere rağmen kadrodaki yerini alan Rashad Muhammed'e sosyal medya hesaplarından destek mesajları attı.

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