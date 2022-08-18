Adana Demirspor dünya yıldızını transfer etti

Adana Demirspor son olarak Zenit forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Transferi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Adana temsilcisi, şu ifadelere yer verdi:
- "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba."
Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.
Hoş geldin Dzyuba ! pic.twitter.com/HouOtsfnQU
Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır.