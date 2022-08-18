Spor Adana Demirspor dünya yıldızını transfer etti
TRANSFER

Adana Demirspor dünya yıldızını transfer etti

Adana Demirspor son olarak Zenit forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor Artem Dzyubayı kadrosuna kattı
Artem Dzyuba

Adana Demirspor son olarak Zenit forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli Rus golcü Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Transferi resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Adana temsilcisi, şu ifadelere yer verdi:

  • "Kulübümüz, milli oyuncu Artem Dzyuba ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Hoş geldin Dzyuba."
AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Karşımızda güçlü muhalefet isteriz

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş: Karşımızda güçlü muhalefet isteriz
Beş terörist etkisiz

Beş terörist etkisiz

​MSB duyurdu: Kendilerini bekleyen sondan kaçış yok.
Düşmana göz açtırmıyorlar

Düşmana göz açtırmıyorlar

​Sadece yüzde 10'u geçiyor: Gizlenmede üstlerine yok.

'Son 18 günde 13,6 milyar TL yabancı yatırım girişi gerçekleşti.'
Resmen Ajax'ta

Resmen Ajax'ta

​Trabzonspor'un genç yıldızı Hollanda devinde forma giyecek.

​Ünlü markadan ilklerin modeli

​Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ile görüştü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna'daki üçlü zirve sonrası önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.