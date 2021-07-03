Adana Demirspor Belhanda'nın ardından golcüsünü de açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Britt Assombalonga’yı transfer etti.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Middlesbrough takımında forma giyen 28 yaşındaki Britt Assombalonga ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
- 2017 yazında 17 milyon euro bonservis bedeliyle Middlesbrough'a transfer olan Kongolu oyuncu, İngiliz ekibiyle çıktığı 161 maçta 47 gol kaydetti.
Ailemize hoş geldin!⚡️#Assombalonga pic.twitter.com/DSGLAudC3n
Ailemize hoş geldin!⚡️#Assombalonga pic.twitter.com/DSGLAudC3n— Adana Demirspor 🏆#ŞAMPİYON (@AdsKulubu) July 3, 2021