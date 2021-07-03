Spor Adana Demirspor Belhandanın ardından golcüsünü de açıkladı
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Adana Demirspor Belhanda'nın ardından golcüsünü de açıkladı

Galatasaray'ın eski yıldızı Younes Belhanda'yı kadrosuna katan Adana Demirspor, Kongolu santrfor Britt Assombalonga'yı da renklerine bağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adana Demirspor Belhandanın ardından golcüsünü de açıkladı
Assombalonga formayı giydi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, Britt Assombalonga’yı transfer etti.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Middlesbrough takımında forma giyen 28 yaşındaki Britt Assombalonga ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

  • 2017 yazında 17 milyon euro bonservis bedeliyle Middlesbrough'a transfer olan Kongolu oyuncu, İngiliz ekibiyle çıktığı 161 maçta 47 gol kaydetti.

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