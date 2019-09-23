Adem Ljajic Trabzon maçında yok
SÜPER LİG

Adem Ljajic Trabzon maçında yok

Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, Başakşehir maçında hakem Suat Arslanboğa’ya yaptığı hareket sonrasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü.

Haber Merkezi IHA
Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Beşiktaş'ta Adem Ljajic, Trabzonspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Fotoğraf: Can EROK

Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, 6. haftada oynanacak olan Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.

Mücadelenin ilk yarısında maçın hakemi Suat Arslanboğa ile çarpışan ve sonrasında Arslanboğa’nın elini iterek sarı kart gören Adem Ljajic, Trabzonspor deplasmanında oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

  • Geçtiğimiz sezon da 22. haftada Yeni Malatyaspor mücadelesinde siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golü attıktan sonra korner bayrağına tekme atarak sarı kart gören yıldız futbolcu, bir sonraki hafta oynanan Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti.


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
GSTV'de son dakika golü üzüntüsü kameralara b...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.