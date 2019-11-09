Adnan Yılmaz: Galatasaray’ın öncelikli problemi Fatih Terim’dir

Galatasaray Kongre Üyesi Adnan Yılmaz, takımın son durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Fatih Terim’in Galatasaray Kulübüne katacağı bir şey kalmamıştır” diyen Adnan Yılmaz, “Geçmiş için teşekkür edip yollarımızı ayırmanın zamanı gelmiştir. Alman ekolünden başarılı bir hocaya takımı disipline etmek için ihtiyaç vardır. Takımda ve Kulüp yönetiminde sıkıntı yok. Tek sıkıntı Fatih Terim’in yetersizliği ve bu takıma verecek bir şeyinin olmamasıdır” dedi.

Fatih Terim: "Kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok." pic.twitter.com/xauMO3fYS8 — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2019

Yeniden ruh ekmek gerek

Takıma yeni bir ruh ekilmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Geçmişi zaferlerle dolu bir takımın Fatih Terim’le bu ruhu yakalaması mümkün değil. Geçmiş başarı üzerine değer katacak insanlara ihtiyaç var. Sayın Başkana ve yönetime tavsiyem bir an önce Terim ile yolları ayırmaları olacaktır. Aksi takdirde sıkıntılara para kaybıyla beraber prestij kaybı da eklenecektir” ifadelerini kullandı.

İmparatorluk çöküyor Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlamasının ardından yeni sezona da büyük umutlarla başlayan Galatasaray’da hayal kırıklığı yaşanıyor. Kadro derinliğinin, mücadele edilecek olan üç kulvarda yetersiz olduğunu ifade eden sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim ve ekibinin raporu doğrultusunda yapılan transferler ise beklentilerin altında kaldı. Galatasaray eski teknik direktörü Igor Tudor’un kurduğu kadronun ardından 1.5 yıl önce takımın başına gelen, yaşanılan şampiyonluğun ardından kadroya özellikle yabancı oyuncular katarak üç kulvarda, özellikle de Şampiyonlar Ligi’nde başarı elde etmesi beklenilen Fatih Terim’in kadrosu, Devler Ligi’nde 32 takım içerisinde geride kalan 4 haftada rakip fileleri havalandıramayan tek ekip oldu.Şampiyonlar Ligi’nde mücadele etmek için gerekliliği belirtilen dev kadro grubu, sarı-kırmızılıların galibiyet hasretinin 11 maça çıkmasını ve Avrupa kupalarında deplasmanda 19 maçtır kazanamama serisini de sonlandıramadı. Bu kadro, 27 Eylül 1972’de Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Galatasaray’ın Alman ekibi Bayern Münih karşısında aldığı 6-0’lık tarihi tekerrür ettirdi. 2000’deki Monaco maçından bu yana ilk kez bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının ilk yarısında dört gol yiyerek adını yeniden tarihe yazdırdı!Fatih Terim: "Yazık... Utandık." pic.twitter.com/TyeJ8VteOH— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2019 Galibiyet hasretiAvrupa arenasında Türkiye’yi en fazla temsil eden ve 2000 yılında UEFA Kupası’nı kazanma başarısı gösteren Galatasaray’da son yıllarda bu kulvardaki kötü performansıyla taraftarını hayal kırıklığına uğratıyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 30 maçta sadece iki kez sahadan galibiyetle ayrılabildi. Söz konusu karşılaşmalarda 19 kez mağlup olan Galatasaray, 9 kez de berabere kaldı.Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı son 11 karşılaşmada ise galibiyet elde edemedi. Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 6 Kasım 2002’de deplasmanda Fenerbahçe’ye yine aynı skorla mağlup olarak Süper Lig tarihinde en farklı mağlubiyetini görmüştü. Galatasaray, 17 yıl aradan sonra yine Terim idaresinde 6 Kasım 2019’da UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Real Madrid’e 6-0 mağlup olarak, Avrupa kupalarındaki en ağır iki yenilgisinden birisini yaşadı. Deplasmanda kazanamıyorGalatasaray, Avrupa kupalarında oynadığı son 19 deplasman maçında galibiyete ulaşamadı. Avrupa’daki son deplasman galibiyetini, 2012-13 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’nin son 16 turunda Almanya’nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta 3-2 ile alan sarı- kırmızılılar, sonrasında dış sahadaki 19 maçta galibiyet sevinci yaşayamadı. Galatasaray, bu maçlarda 15 yenilgi ve 4 beraberlik aldı. Şampiyonlar Ligi’nde sarı-kırmızılılar dışındaki ekipler ağları havalandırmayı başardı. Devler Ligi’ndeki 4 maçta gol atamayan Galatasaray, kalesinde 8 gole engel olamadı.Fatih Terim: "Kabahat bende. Çocuklarda bir şey yok." pic.twitter.com/xauMO3fYS8— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) November 6, 2019



