SÜPER LİG

Ahmet Ağaoğlu açık oturuma katılmayacak

Türkiye Spor Yazarları Derneği , 26 Şubat'ta Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenleneceğini açıkladı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada ise başkan Ahmet Ağaoğlu'nun oturuma katılmayacağı duyuruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
(Soldan sağa) Ahmet Ağaoğlu-Ali Koç-Mustafa Cengiz-Ahmet Nur Çebi

(Soldan sağa) Ahmet Ağaoğlu-Ali Koç-Mustafa Cengiz-Ahmet Nur Çebi

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nu açık oturuma davet etti.

TSYD'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "TSYD Levent Tesisleri’nde 26 Şubat 2020 Çarşamba günü saat 11.00’de Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor Başkanlarının katılacağı bir açık oturum düzenlenecektir.Tarafsız bir ortamda ve moderatörlüğünü Türkiye Spor Yazarları Derneği Genel Başkanı Oğuz Tongsir’in yapacağı bu açık oturum bütün ulusal televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanacaktır."


Trabzonspor'dan açıklama geldi: Ahmet Ağaoğlu katılmayacak

Trabzonspor Kulübü, TSYD'nin düzenlediği '4 Büyükler'in başkanlarının yer alacağı açıklanan açık oturuma katılmayacaklarını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

  • "Türkiye Spor Yazarları Derneği'nin internet sitesinde dört kulüp başkanının canlı yayında bir araya geleceğine dair bir açıklama yayınlanmıştır. Bahse konu organizasyonla ilgili tarafımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Futbolun sorunlarının tartışılacağı adresin Kulüpler Birliği olduğunu belirtirken, diğer kulüplerimizin dışarıda bırakılacağı herhangi bir organizasyonun içerisinde yer almayacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."


Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Mustafa Cengiz: Mohaç Meydan Muharebesi'ne gi...
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    FLAŞ

    #title#

    #spot#
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.