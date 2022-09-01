Spor Ahmet Ağaoğlundan Maxi Gomez açıklaması 48 saatte bitti
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Ahmet Ağaoğlu'ndan Maxi Gomez açıklaması: 48 saatte bitti

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yeni transfer Maxi Gomez'i havalimanında karşıladı. Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Ağaoğlu, transferi sessiz sedasız bir şekilde hallettiklerini söyledi.

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Haber Merkezi DHA
Ahmet Ağaoğlu Maxi Gomez transferi için ne dedi?
Ahmet Ağaoğlu ve Maxi Gomez birlikte poz verdi.

İspanya'dan kalkan özel uçakla saat 14.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı'na ulaşan Maxi Gomez'i Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu karşıladı.

Başkan Ağaoğlu, Gomez ile birlikte foto muhabirlere ve kameramanlara poz verdikten sonra kısa bir açıklama yaptı. "Hayırlı olsun" diyerek sözlerine başlayan Ağaoğlu, "Biz biraz sessiz yaptık transferi. 36-48 saat içinde bitti diyebiliriz" dedi.

"Transferin en doğru yolu sessiz sedasız halledilesi"

Fenerbahçe'nin Gomez'e teklifiyle ilgili bir bilgisi olmadığını kaydeden Ağaoğlu, "Bu transferlerin sirküle olmaması lazım. Medyada çıktığı anda farklı algılanabiliyor. Bir kulüp aynı pozisyonda 5-6 oyuncuyla görüşüyor, neticede bir oyuncu alıyor. En doğru yolu sessiz sedasız halledilmesi. Biz de galiba öyle yaptık" ifadelerini kullandı.

Ağaoğlu, oyuncunun yarınki HangiKredi Ümraniyespor maçına yetişip yetişmeyeceğiyle ilgili soruya ise "Bizim görevimiz transferi yapıp hocaya teslim etmek. Gerisi hocanın kararı" yanıtını verdi.

Maxi Gomez: Çok keyifli ve mutluyum

Bordo-mavili ekibin yeni transferi Maxi Gomez ise Türkiye'de olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu, Trabzonspor'a imza attığı için de çok keyifli ve mutlu hissettiğini dile getirdi.

Uruguaylı golcünün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

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