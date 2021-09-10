Spor Ahmet Bulut transferi açıkladı "Dünyanın en iyi 5 takımından birine imza atacak"
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Ahmet Bulut transferi açıkladı: "Dünyanın en iyi 5 takımından birine imza atacak"

Kayserispor'un genç oyuncusu Emre Demir'in Avrupa'nın en iyi takımlarından birine imza atacağı açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
Ahmet Bulut transferi açıkladı: Dünyanın en iyi 5 takımından birine imza atacak
Ahmet Bulut birçok ünlü futbolcunun menajerliğini yapıyor.

Menajer Ahmet Bulut, adı Barcelona ile anılan Kayserisporlu Emre Demir'in geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı. Bulut, genç yeteneğin dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacağını söyledi.


Radyospor'a konuşan Ahmet Bulut'un açıklamaları şöyle;

"Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak"


  • "Emre Demir, genç bir oyuncu. 18 yaşına girecek. Bir takımla anlaştık. Ama şu anda bunu buradan açıklamam doğru olmaz. Bunu Berna Gözbaşı biliyor. Gözbaşı ile aylardır istişare halindeyiz. Emre, dünyanın en iyi 5 takımından birine transfer olacak diyebilirim. Her şeyiyle anlaşıldı. İnşallah yakında da imzalar atılır. Gelecek haftaya da bir açıklama yapılır. Ama Türk futbolu için çok önemli bir gelişme olacak. Kayserispor'dan dünyanın en iyi takımlarından birine transfer olmak kolay değil. Kulüp ocak ayında transfer olacak derse o zaman da olur. Emre de daha dün öğrendi nereye transfer olacağını."

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Emre Demir (@emre_demir10)'in paylaştığı bir gönderi

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