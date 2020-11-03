Ahmet Çakar'dan flaş iddia: 9 puanı silinse yine şampiyon olur

Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederek maç fazlasıyla zirveye oturduğu karşılaşma sonrası Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'dan dikkati çeken bir şampiyonluk iddiası geldi.

Sosyal medyada gündem olan Çakar'ın o açıklamaları şöyle;

"Bu Fenerbahçe'yi geçme şansımız yok' diyorlardır"





"Türkiye'de futbola ilgilenen insanların yüzde 95'i dört takımdan birini tutar. Şu anda tüm Beşiktaşlılara, Galatasaraylılara ve Trabzonsporlulara soruyorum, ne hissediyorsunuz? 'Bizim bu Fenerbahçe'yi geçme şansımız yok' diyorlardır. Fatih Terim, Mustafa Cengiz, Sergen Yalçın, Ahmet Nur Çebi ve Ahmet Ağaoğlu şöyle diyordur; 'Bu sene Fenerbahçe'yi geçemeyiz.'

"İddia ediyorum..."

"Şu an FIFA, Allah korusun Fenerbahçe'nin 9 puanını silse, Fenerbahçe'nin 8 puanı kalsa, iddia ediyorum yine Fenerbahçe hepsini geçer."

"Sadece Başakşehir korkutuyor"

"Erol Bulut ve Ali Koç şu anda 'Bu sene galiba, o sene' diye düşünüyorlar. Onları sadece Başakşehir korkutuyor. Erol Bulut'u ne Beşiktaş, ne Galatasaray ne de Trabzonspor ürkütüyor. Sadece Başakşehir korkutur çünkü son şampiyon."

"Başka hiçbir takımın şampiyon olma şansı yok"





"Bu sene Fenerbahçe ve Başakşehir'den başka hiçbir takımın şampiyon olma şansı yok. Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor da dahil... Alanyaspor ve Karagümrük'ü kestiremiyorum."