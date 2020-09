Ahmet Nur Çebi Fenerbahçe'nin imzasını bekliyor

Beşiktaş’ta gözler Fenerbahçe’nin imzalama aşamasında olduğu Bankalar Birliği anlaşmasında. Başkan Ahmet Nur Çebi, önceki yönetimin yüksek faizden kısa vadeyle imzaladığını söylediği anlaşmanın şartlarının hafifletilmesi için yaklaşık 4 aydır görüşme halinde. 5 yıllık vadeyi 10 yıla çekmek isteyen Çebi, faizlerin düşmesiyle birlikte uzun vadede kulübün rahatlıkla borçlarını temizleyeceğini düşünüyor. Fenerbahçe'nin 10 yıl vadeli şekilde anlaşmaya imza atması beklenirken, Beşiktaş Yönetimi de bu imzayı bekliyor.

Sergen Yalçın'ı çileden çıkardı, bileti kesildi Beşiktaş’ta iki isim kadro dışı bırakıldı. Geçtiğimiz sezon başında takıma dahil olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle takımdan uzak kalan Douglas ve geçen sezon kiralık gönderilen Mirin, takımdan ayrı olarak antrenman yapıyor. Welinton ve Montero transferlerinin yanı sıra, Vida, Alpay ve Erdoğan’ı bu bölgede oynatmayı planlayan teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesinde rotasyonlu seçeneklere sahip olduğu için Mirin’i kadroda düşünmüyordu. Yalçın, bu futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi. Yönetim, Mirin’le sözleşme feshi için görüşmelerini sürdürüyor. Douglas, PAOK maçında gözden düştüGeçtiğimiz sezon başında Beşiktaş’a transfer olan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Douglas’ın bileti ise PAOK maçıyla beraber kesildi. Kadroda sağ bek eksiği bulunan siyah-beyazlılar, bu bölgede Lens’i oynatmak zorunda kalmıştı. Maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında Douglas’ı Yunanistan’a getiremediklerini söyleyen Sergen Yalçın, "Douglas’la konuştum, hazır olmadığını söyledi" ifadelerini kullanmıştı. Sakatlığını atlatmasına karşın takımı Yunanistan’da yalnız bırakan Douglas’ın bileti, bu maçla beraber kesildi.Beşiktaş Yönetimi, Douglas ve Mirin’le ilgili gelecek olan tüm teklifleri değerlendirmek istiyor. Douglas’ı Süper Lig’in yeni ekibi BB Erzurumspor istiyor. Sergen Yalçın onay vermediği dünya yıldızını açıkladıBeşiktaş'a güldü, Başakşehir'le anlaştı

160 milyon TL girdi olacak

Fenerbahçe’nin imzaları atmasıyla birlikte, 4 aydır yapılan görüşmeleri sonuca bağlamak için girişimlerini hızlandıracak olan Ahmet Nur Çebi, 1.6 milyar TL üzerinden daha düşük faizli ve 10 yıl vadeli yapılandırma talebinde bulunacak. 2 yıl geri ödemesiz planla birlikte anlaşmanın imzalanmasıyla siyah-beyazlıların kasasına da 160 milyon TL girecek.

Daha önce Beşiktaş için uzun vadeli planını dile getiren ve 2+10 yıllık planlamaya vurgu yapan Çebi, 12 yıllık süre sonunda denk bütçeyle hareket eden borçsuz bir Beşiktaş ortaya çıkarmayı hedefliyor.